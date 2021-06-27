〈觀察〉化阻力為助力 盤點傳統百貨大咖在疫情中的新嘗試

5 月中旬起國內疫情大爆發，百貨處在疫情海嘯第一排，不少店點傳出有確診足跡因而暫時停業消毒，或是乾脆陸續自主停業，多數業者至今仍維持停止餐飲內用並縮短營業時間狀態，不過，可觀察到，業者積極朝線上布局，疫情不僅是逆風阻力，也成為業者加速數位發展的另一助力。

新光三越過去幾年發展線上購物和 APP 的速度領先同業，在這次疫情中以百貨業界獨家的熟客系統，提供逾 2 萬名專櫃人員可藉此進行一對一購物服務，有效帶動 5 月以來以餐飲食品和化妝品銷售，而近期因服飾、精品進入換季折扣期，搭配館內和銀行加碼活動，也推動服飾類商品銷售。

隨著消費版圖在疫情影響下快速轉至線上，新光三越 5 月以來已策展超過 100 個主題，如「外帶精緻套餐的 100 種場景」、「我的自煮時代 100 道美食」等涵蓋 5000 多項商品；而 6 月下旬再次優化升級 APP 功能，會員線上消費可同步折抵存在 APP 的電子禮券、會員點數。

遠百 (2903-TW) 也表態，疫情衝擊下百貨必須要變通，因此，最了解商品的樓管紛紛當起直播主，攜手廠商推直播價限定商品，在每日固定時段臉書準時開播。

以高雄大遠百為例，百貨樓管打出 B1 樓異國食品館率先推低至 3 折的禮盒直播價，全力經營粉絲，使這項業務瞬間爆紅。

而看準疫情期間網購需求大增，環球購物中心的線上購物平台「環球 Online」今年首開先例，參與電商界的上半年盛事 618 大促活動。

環球購物指出，為因應疫情衝擊，集結超過 250 家餐飲推動外帶外送，外送與雙平台 - Uber Eats、foodpanda 合作，5 月外帶外送業績提升近 30%。

此外，可觀察到，而美妝生雜連鎖龍頭寶雅 (5904-TW) 過去幾年一向在街邊積極拓店，也在這次的疫情中首當其衝，為因應消費線上化轉變，寶雅將原定於 9 月推出的體驗型美妝電商平台「POYA BUY 寶雅線上買」，加速至 6 月上線。

整體來看，疫情確實打亂了不少零售業者經營策略、既有的行銷方法，不過，大型業者在擁有更深厚的資源並全面動員下，顯然應變速度也更快，並嘗試以往不曾有過的行銷模式，疫情儼然已成另類的助力。