〈觀察〉汽車板廠加速籌資、擴產 迎歐美解封換車潮

汽車板廠鎖定全球車市換車潮，高技 (5439-TW) 及定穎 (6251-TW) 今年都籌資擴充產能，其中定穎發行 5 億元 CB 已完成募集，而高技同樣決議辦理現增、擴廠及購置機器設備，預計下半年將再增加 30% 產能。

高技主要產品應用包括網通、汽車、半導體，車用板方面，主要供應電源控制板提供給電動車使用，跟隨客戶發展，陸續切入北美、歐系、日系等客戶，受惠各國環保意識抬頭，燃油車退場時限開出，電動車、油電混合車等需求預期將持續成長，高技從新能源車切入，長線將在電動車成長趨勢中受惠。

定穎汽車板營收占比 47%，其中美系電動車廠汽車板出貨成長中，除已處分台灣桃園龜山廠，並持續擴充中國湖北黃石廠區新產能，預計黃石新產能第三季開出。

定穎湖北黃石廠現有傳統 PCB 產能每月 140 萬呎，HDI 製程產能每月 5 萬呎，已著手擴充黃石廠傳統 PCB 產能每月增加 15 萬呎，HDI 製程產能每月增加 5 萬呎；同時，定穎另有昆山廠產能維持傳統 PCB 產能每月 170 萬呎，HDI 製程產能每月 20 萬呎，就目前市場最缺的 HDI 製程產能來看，定穎今年第三季就擁有每月 30 萬呎產能。

在汽車板一線廠的部分，健鼎 (3044-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 今年分別在湖北仙桃廠及泰國廠都有新產能陸續開出，各廠都看好全球車市銷售低迷慘淡市況已長達 3 年，2020 年下半年需求逐步回升，除了疫情高峰推升個人交通需求，各國祭出刺激消費措施，也推升車輛汰舊換新速度。

加上汽車相關半導體製程晶片供應不足情況，也可望在今年下半年逐步獲得紓解，有助整體汽車生產進度加快。

歷年台系汽車板廠銷售旺季集中 4-11 月，汽車市場除內燃機車輛生產可望在今年下半年逐步恢復正常，電動車更在各國政府的獎勵之下，銷售動能持續攀升。