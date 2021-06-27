台股Q3靠兩趨勢撐腰多頭 個股表現差異大

美股走揚支撐下，台股多頭氣勢不墜，周線連六紅，法人認為，隨著資金回流電子股，第 3 季台股主要以具成長優勢與科技股為主流，大盤將呈現大者恆大趨勢，產業市占提升個股將更吃香。

台股本周上漲 184 點，收在 17502.99 點，不僅周線連 6 紅，距離歷史高點 17709.23 點僅差 206.24 點。

保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，目前電子股成交比重仍未回到平均 6 成的水準，但資金有逐步回流科技類股跡象，配合台股企業獲利持續獲得上修，預期第 3 季台股將出現成長股與題材股雙主軸投資重心。

賴正鴻表示，下半年等國際疫情解封緩解後，可望上演報復性消費行情，有助於民生消費相關的食衣住行等個股的表現空間，而近期部份產品受到國際貨櫃航運缺櫃、塞港影響而降低銷售動能，當狀況一旦緩解後，將有助於加速下半年的銷售成長動能。

在科技股方面，賴正鴻說，隨著歐美廠商開始積極回補庫存，且第三季即將進入科技股旺季，電子股如 IC 設計等有成長空間，另外，具有長線成長潛力的 5G 概念、高頻高速、基地台、解熱需求、Server 等類股也是值得留意的焦點。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，國內確診人數下降，加上疫苗陸續開始施打，有助於投資信心增加，科技股經過前一波整理後，下半年可望重重啟反彈，包括消費電子、遠端辦公與網路通訊應用的伺服器類、汽車電子類、蘋果概念股等科技次產業。

郭修伸認為，上半年由於經濟復甦，帶動先前因疫情受阻的景氣循環股表現，讓資金轉進工業、原物料、銀行及科技類股輪動，近期資金又重回科技類，建議投資人可尋找低基期的類股切入。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，下半年投資焦點應該會逐步轉向明年展望，過去歷經較大修正、反映通膨升溫預期及縮表的成長股，在評價面修正後，搭配明年如果具備成長利基，反倒可趁盤勢整理之際伺機進場。

整體而言，目前非電族群仍須有配置部位，電子部分建議可優先留意布局包括：ABF 載板、伺服器、高速運算及車用電子這四大主軸。

