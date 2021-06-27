福斯計劃2035年後歐洲只賣電動車

周日 (27 日) 外媒報導指出福斯汽車負責銷售的董事會成員 Klaus Zellmer 透露，福斯計畫在 2035 年前停止在歐洲銷售傳統內燃機車輛。

Klaus Zellmer 稱，在美國和中國停止銷售內燃機車輛將需要更長的時間，也就是說，這將比 2035 年「晚一點」，至於在南美和非洲則可能需要更長的時間。

Klaus Zellmer 表示福斯整個產品線最晚將在 2050 年達成碳中和目標，並希望到 2030 年，電動汽車能佔該集團在歐洲總銷售量的 70%。

(圖片: AFP)

與福斯集團的碳中和目標接近幾個競爭對手；福特 (F-US) 今年稍早前就指稱，到 2030 年前達成在歐洲銷售的車輛全為電動車的目標，並計劃斥資 10 億美元將其位於德國科隆的工廠改造成電動汽車生產線。此外，今年 4 月，本田也表示計劃到 2040 年逐步淘汰內燃機車輛。

另一方面，福斯總裁 Herbert Diess 在受訪時直言，晶片不足所致的晶片危機使福斯十分頭痛，迄今已迫不得已減少十萬輛車子的生產，情況能不能減輕在於半導體晶圓代工廠增產速率有多快。



Herbert Diess 強調晶片短缺的責任並不在公司本身，因為福斯早就事前通告零件和晶片廠，晶片的市場需求將在封城後迅速升溫，但很多人並沒有這樣的思維，導致提交晶片訂單量不夠。

為防止將來再一次發生晶片短缺的問題，Herbert Diess 透露，福斯整體規劃立即向半導體晶片廠提交訂單，並考慮自家設計生產晶片，以避免晶片危機。

他還表示對歐洲汽車工業而言，晶片最好是在歐洲當地生產製造，降低對其他地域的依賴。

