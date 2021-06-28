晶片短缺舒緩？福斯墨西哥廠復工

福斯集團於當地時間周日 (27 日) 發出聲明稱，墨西哥福斯汽車正準備恢復其三個製造部門的業務。這可能是汽車晶片短缺趨勢有所舒緩的最新訊號。

福斯汽車在於墨西哥的汽車製造廠之前受到全球晶片供應短缺和「其他供應鏈相關問題」影響，於 6 月初開始暫停墨西哥分公司三個製造廠。

新冠疫情期間消費性電子需求的飆升，加上汽車需求的快速復甦等因素，導致自去年下半年開始半導體晶片短缺現象不斷擴大，汽車產業首當其衝，包含福斯、通用、福特和豐田等等全球車廠均削減產量。

(圖片: AFP)

福斯在 5 月中旬通知美國經銷商，全球晶片供應不足和「其他供應鏈相關問題」，將導致福斯位於墨西哥 Puebla 的工廠，以及 Chattanooga 組裝廠延長停工時間。

而福斯在 27 日的最新聲明中表示，市場普遍預期晶片供應將在下半年改善，墨西哥停工的工廠將復工。但也補充提到，不排除未來產能進行調整的可能性。福斯指出部份停產車型將從本周開始分批恢復生產。

美國交易經紀商 Susquehanna Financial Group 的數據顯示，雖然 5 月晶片交貨時間創有追踪數據以來 (2017 年) 的最長期限，但某些領域的供應已開始趕上需求。

博通 CEO Hock Tan 等一些晶片製造商高層稱，不要過度解讀半導體交貨時間飆升的問題。

同時瑞銀也發表相同觀點認為，就全球晶片短缺對汽車產業的負面影響而言，最糟糕的情況可能已經過去。通用 (GM-US)、福特(F-US) 和福斯等車廠隨著晶片供應逐漸改善，生產前景正在好轉。

但英特爾 CEO Pat Gelsinger 則認為晶片短缺的問題要到 2023 年才能舒緩，在各種產業好轉之前，情況還是有變得更糟的可能性。