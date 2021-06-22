WHO：Delta病毒傳播快速、適應力強 且挑脆弱者攻擊

世界衛生組織 (WHO) 官員周一 (17 日) 警告，Delta 病毒是目前為止擴散最快、適應能力最強的變病毒株，甚至會挑出最脆弱的人攻擊，疫苗接種率低落的地區尤其要小心。

世衛公衛緊急計畫執行主任 Mike Ryan 說，最早在印度被發現的 Delta 病毒有演變得更致命的潛力，因其在人與人之間的傳播效率高，而且有能力找到染疫後更容易演變成重症或死亡的高風險群，但是透過疫苗捐贈和大規模接種，全球領袖和公衛界有能力保護這群最脆弱的個體。

Ryan 說：「Delta 病毒株傳播更快、適應力更強，比之前的變種病毒更有效挑出最脆弱的人攻擊，因此若這些人遲遲沒有接種疫苗，將面臨更高的風險。」

世衛上周五把 Delta 病毒列為新冠肺炎最主要的病毒株。研究顯示，Delta 病毒傳染力比英國 Alpha 病毒高約 60%。

費城醫院疫苗教育中心主任 Paul Offit 說，Delta 病毒現在已經取代 Alpha 病毒，成為全歐洲最常見的病毒株，下一個將是美國。以英國為例，該國新增病例超過 60% 感染的是 Delta 病毒。

Delta 病毒已經擴散到 92 個國家，美國疾病管制預防中心 (CDC) 數據顯示，美國至少 10% 新增病例為 Delta 病毒染疫者，即將變成全美最主要的病毒株。

Gamma 病毒也不可輕忽

基因學公司 Helix 分析美國超過 700 個郡的 2 萬筆樣本後發現，比起疫苗接種率高的地區，Delta 病毒在低接種率的地方蔓延得更快。

此外，在疫苗接種率高的地區，則以巴西 Gamma 病毒較常見，顯示 Gamma 病毒更容易躲過疫苗防護。Helix 的研究尚未經同儕審查，即將在線上平台上刊登。

CDC 統計顯示，目前全美完整接種疫苗人口超過 45%。但彭博的分析顯示不同地區差異很大，2700 個郡當中，至少 482 個郡的已經接種疫苗人口比率不到 25%。