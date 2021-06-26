〈美股盤後〉金融股狂歡 標普締新高 週線創2月來最佳
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美國總統拜登宣布與兩黨參議員達成基礎建設協議後，週五 (25 日) 材料和工業類股喜迎順風，弱於預期的通膨數據，緩解聯準會 (Fed) 突然減碼購債的擔憂，銀行股在壓力測試通過後狂歡，Nike 創歷史新高，標普改寫新高紀錄。
標普本週漲幅為 2.7%，創 2 月初以來的最大單週漲幅。道瓊週漲 3.4%，為 3 月中旬以來表現最好的一周，那指週漲 2.4%。
波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 稱，美國經濟有可能達到就業和通膨最大化的條件，最早在明年年底升息，但關注相關數據非常重要。
地緣政治消息方面，美國和台灣確定重啟貿易和投資談判的日期，雙方將於本月 30 日重啟中短五年的台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議。
針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.80 億例，死亡數突破 390 萬例，美國累計確診超過 3359 萬例，累計死亡數超過 60.3 萬。印度累計確診超過 3013 萬例，巴西累計確診 1824 萬例。
世界衛生組織 (WHO) 週五敦促完全接種疫苗的人持續配戴口罩、保持社交距離和其他防疫措施，因為 Delta 病毒傳染力極高。
根據中國媒體報導，廣州疫調過程發現，Delta 病毒在無接觸下，14 秒就能完成傳播，澳洲追蹤確診案例發現，許多感染病患和確診僅僅擦肩而過瞬間就被感染。
週五 (25 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 237.02 點，或 0.69%，收 34,433.84 點。
- 標普 500 指數上漲 14.21 點，或 0.33%，收 4,280.70 點。
- 那斯達克指數下跌 9.3 點，或 0.06%，收 14,360.4 點。
- 費城半導體指數下跌 12.31 點，或 0.38%，收 3,241.48 點。
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