〈美股盤後〉金融股狂歡 標普締新高 週線創2月來最佳

美國總統拜登宣布與兩黨參議員達成基礎建設協議後，週五 (25 日) 材料和工業類股喜迎順風，弱於預期的通膨數據，緩解聯準會 (Fed) 突然減碼購債的擔憂，銀行股在壓力測試通過後狂歡，Nike 創歷史新高，標普改寫新高紀錄。

標普本週漲幅為 2.7%，創 2 月初以來的最大單週漲幅。道瓊週漲 3.4%，為 3 月中旬以來表現最好的一周，那指週漲 2.4%。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 稱，美國經濟有可能達到就業和通膨最大化的條件，最早在明年年底升息，但關注相關數據非常重要。

地緣政治消息方面，美國和台灣確定重啟貿易和投資談判的日期，雙方將於本月 30 日重啟中短五年的台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.80 億例，死亡數突破 390 萬例，美國累計確診超過 3359 萬例，累計死亡數超過 60.3 萬。印度累計確診超過 3013 萬例，巴西累計確診 1824 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 週五敦促完全接種疫苗的人持續配戴口罩、保持社交距離和其他防疫措施，因為 Delta 病毒傳染力極高。

根據中國媒體報導，廣州疫調過程發現，Delta 病毒在無接觸下，14 秒就能完成傳播，澳洲追蹤確診案例發現，許多感染病患和確診僅僅擦肩而過瞬間就被感染。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 237.02 點，或 0.69%，收 34,433.84 點。

標普 500 指數上漲 14.21 點，或 0.33%，收 4,280.70 點。

那斯達克指數下跌 9.3 點，或 0.06%，收 14,360.4 點。

費城半導體指數下跌 12.31 點，或 0.38%，收 3,241.48 點。

標普 11 大板塊僅資訊科技 (0.15%) 板塊領跌，金融 (1.25%)、公用事業 (1.13%) 和必需消費品 (0.80%) 板塊領漲。(圖片：finviz)

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