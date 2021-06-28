【Wen姐筆記】作帳結帳倒數3天 變種病毒初考 干擾台股北上航道？

新冠肺炎超強傳播力的 Delta 變種病毒，已在台股現身，而台股正面臨第 2 季作帳結帳倒數，變種病毒在此一時機進行初考，是否干擾台股北上航道? 比起變種病毒，台股在籌碼面部分，融資餘額已經率先登上 2700 億元，加上自營商連 3 日買超逾 200 億元，這部分內資籌碼可別先自亂陣腳! 多方北上續航關鍵攀升至 17486 點。關鍵點位為 17445、17555 與 17616 點。

台股上周五尾盤雖遇晴空亂流，但指數仍收在 17500 點關卡之上，17445 點為 17500 點射門區，只要守穩，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，但如要續往 17700 點或再改寫歷史新高，關鍵門票為 17555 點。而 17600 點城池兩端哨站為 17588 與 17616 點。而 17700 點之前還有 17636 與 17666 重要灘頭堡，17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點。

但如 17445 點棄守，多方北上航道將再有微幅校正可能，恐回測 17400 點與 17366 點，17400 點兩端哨站 17384 與 17417，如再棄守 17333 點，須提防再次進入回檔修正，17300 點城池與 17282 與 17313 點兩端哨站，成為此次內資大舉搶進的主要區域，如棄守須提防上演多殺多!

台股逼近 17700 點歷史新高附近，加上作帳結帳進入倒數，而屬於融資與自營商等不安定籌碼比例又大增，投資人仍須步步為營! 再次提醒，個股創高爆量切勿追高，以免被當成結帳韭菜! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)