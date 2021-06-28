京東方大啖蘋果積極擴產 今展科直接受惠可望躋身蘋概鏈

中國面板大廠京東方在蘋果 (AAPL-US) 供貨占比提升、大舉募資擴產，京東方電感主力供應商之一的今展科 (6432-TW)，可望受惠也同步打進蘋果供應鏈；今展科不評論單一客戶，但證實感受到陸系客戶拉貨動能大增。

京東方計畫募資人民幣 198.7 億元、約合新台幣 854 億元，將用以擴產，市場解讀，此舉是因應蘋果擴大釋出 iPhone OLED 面板的訂單。

今展科指出，陸系客戶拉貨動能非常強勁，整體出貨量跟占比都有提升，推升整體月營收站穩億元，且看好客戶積極擴產，未來將同步受惠，並也有機會間接打進美系手機等終端品牌廠，出貨將再跳增。

另一方面，今展科在半導體元件代理業務也新增產品線，擴大供貨給台系面板客戶，成為推升營收的另一動能，而今展科也透過代理線接觸其他如網通、車用領域潛在客戶。

以目前今展科產品營收占比來看，電感 7 成、代理線 3 成，今展科 5 月營收 1.27 億元，單月歷史次高，僅次於 4 月 1.38 億元的新高，法人看好，6 月營收可望維持億元之上的高檔水準，累計前 5 月營收 5.71 億元，年增 39.1%，來到歷史新高。