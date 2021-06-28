中國有意調漲民生電價 多檔電力股奔漲停

中國發改委近日罕見回應網友提問，表示中國居民電價偏低，工商業電價偏高，下一步將完善居民階梯電價制度，使電價更佳反映成本。市場解讀此為中國有意調漲民生電價的訊息，激勵陸股電力族群今 (28) 日盤中多檔奔漲停。

受到發改委消息激勵，陸股電力族群強勢走升，華電能源、西昌電力、江蘇新能、津勸業、晉控電力等奔漲停；樂山電力漲逾 7%；金山股份、吉電股份、華能水電漲幅也超過 5%。

日前一名陝西網友留言表示，中國電力已經供大於求，全國火電廠近一半機組常年閒置，鑒於電力飽和不再短缺，為改善人民生活、保護環境，建議官方完善原來的居民「階梯電價」政策。

「階梯電價」意指案用電度數級距收費。發改委回覆指出，長期以來中國試行較低的居民用電價格，居民電價大幅度低於供電成本，是因為工商用戶承擔了相應的交叉補貼，與國際上其他國家相比，中國居民電價偏低，工商業電價偏高。

發改委還提到，為鼓勵城鄉居民多用再生能源，少用煤取暖，適宜「煤改電」的地區，要通過完善銷售側峰谷分時價格制度，優化居民用電階梯價格政策，降低清潔供暖用電成本。

市場人士根據這些訊息推斷，認為居民電價存在上調的可能性，而工商業電價則可能下調；但在風電、太陽能等方面，對於居民用電將存有一些優惠。