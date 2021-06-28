〈陸港盤後〉科技股再當主角 A股漲多跌少

周一 (28 日)A 股三大指數在美股上周五走揚的刺激下開高，但銀行及非銀金融類股走勢低迷，拖累上證收黑。不過深證、創業板指在電池、晶片類股大漲的帶動下持續走揚，創業板指一度大漲逾 2%。

今日滬深兩市成交量能依舊保持在兆元的水準，達人民幣 1.02 兆元，日減 4%，連續七個交易日成交金額保持在兆元之上。

港股方面，上午因為香港天文台發布黑色大雨警報，港股依規定上午休市，待雨勢緩和後，下午重新開市。午盤開市因 A 股普遍上漲的拉抬，帶動恒指開高。

但在銀行類股下滑的拖累下，恒指由紅翻黑，並在平盤之下狹幅震盪。而科技類股表現相對強勢，維持市場人氣，相關個股中，權值股阿里巴巴 (9988-HK) 大漲 3.3%，對恒科指漲幅貢獻最大、百度 (9888-HK) 勁揚 3.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.03%，報 3606.37 點；科創 50 指數上漲 1.83%，報 1562.98 點；深證成指上揚 0.98%，報 15150.17 點；創業板指勁揚 1.95%，報 3412.86 點。

恒生指數小跌 0.07%，報 29268.30 點、恒生科技指數上漲 0.5%，報 8276.63 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 40.56 億元，其中滬股通賣超人民幣 21.66 億元，深股通賣超人民幣 18.9 億元。

法人觀點

國泰君安認為，整體而言，市場情緒較之前明顯回溫，已連續 7 個交易日成交金額破兆元。充沛的量能足夠支撐市場在目前位置反復震盪打底。而季底中國人行超乎市場預期釋出短期流動性，使得短期指標利率下滑，這對股市有利。

另一方面，隨著半年報展開，投資人關注焦點將會重新回到基本面。在操作上，國泰君安建議，逢低積極佈局，可以沿著半年報業績預期較佳的角度著手，可繼續留意消費電子、半導體、新能源車、券商等類股。

