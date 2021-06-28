富士康電動車平台年底前亮相

「日經亞洲」報導指出，蘋果組裝廠富士康集團將在年底前推出電動車平台，該平台搭載 L2 等級的先進駕駛輔助系統，這一技術與特斯拉和日產所使用的技術相似。

日本自動駕駛技術企業 Tier IV 為富士康電動車平台的合作夥伴之一，該公司創辦人 Shinpei Kato 稱，富士康推出的第一代電動汽車套裝軟體將能夠提供 L2 等級的駕駛輔助系統，其可以對轉向、剎車和加速自動給予支援。

Shinpei Kato 還透露，富士康下一代電動汽車套裝軟體預計將支援 L4 等級自動駕駛技術。Tier IV 自己的無人駕駛汽車作業系統 Autoware 預計也將同時做好上市準備。

(圖片: AFP)

富士康在 2020 年 10 月宣布推出 MIH 平台，該平台為開放式，目標是減少電動車研發的時間和資源投入，對電動車產業進行重新校準。富士康還表示 MIH 到 2021 年 7 月將成為一個獨立實體。

富士康 MIH 項目的合作夥伴約 1700 位，目的在降低電動汽車市場的入門門檻，參與企業包含 Arm 控股、高通 (QCOM-US)、聯發科(2454-US)、亞馬遜(AMZN-US)Web Services、微軟(MSFT-US)、德儀(TXN-US) 以及寧德時代。

除了自己造車之外，富士康還宣布將與美國電動汽車製造商 Fisker 合作打造電動車型，該車計劃於 2023 年第四季量產。

另一方面，富士康仍不斷擴大其在自動駕駛領域的合作廠商。近期富士康與 Stellantis 共同宣布簽訂一份無約束力的備忘錄，雙方計劃籌組一家合資企業 Mobile Drive，其將聚焦於資訊娛樂系統、遠端資訊處理、雲服務平台開發及車內互聯等領域。

作為全球最大的代工廠之一，富士康董事長劉揚偉對外表示，公司計劃在 2025～2027 年間，為全球 10% 的電動車 (約 300 萬輛) 供應零組件或提供服務。