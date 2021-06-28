德儀捐贈350萬元醫療物資 助台灣醫護抗疫

台灣德州儀器 (TXN-US) 今 (28) 日宣布，由於全國醫院與健康照護系統正面臨醫療物資嚴重短缺，捐贈 350 萬元醫療物資，共同支援台灣對抗新冠肺炎疫情，捐贈物資可望協助衛生福利部雙和醫院，為第一線醫護人員以及在地社區提供實質援助。

德儀指出，本次捐贈項目涵蓋雙和醫院前線抗疫醫護人員的個人防疫護具，包刮 1.2 萬個 N95 口罩、2600 件隔離衣、4 萬個不織布髮帽、1 萬個不織布鞋套、1000 個安全防護面罩及 2000 個 NBR 丁腈手套。

另外，德儀也提供 7 個連續式呼吸器，供呼吸困難或重症病患治療。

雙和醫院院長吳麥斯表示，衛福部雙和醫院作為新北市中、永和地區的健康醫療重鎮，在此次疫情期間，肩負了新冠肺炎檢驗與治療的重責大任，非常感謝德儀在關鍵時期捐贈呼吸器、N95 口罩、隔離衣等防疫物資，除了讓雙和提供病患更妥善的照護，也保護前線醫護人員的安全，照顧更多新北市民。

德儀副總裁暨台灣、韓國與南亞總裁李原榮表示，德儀的重要使命之一即是成為讓員工、合作夥伴，乃至地方社區都引以為傲的鄰家企業，德儀也已在台耕耘逾 50 年，在此艱難時刻，期望能進一步出份力，保護地方和社區的安全和健康，並與前線醫護人員並肩作戰，對抗疫情。

德儀台灣封裝測試總經理賴寶仁表示，新北市是德儀深耕台灣逾半世紀的起點，攜手與地方共榮一直是公司成立以來不變的宗旨，每年都與員工前進社區和校園，分享有趣的科學實驗、扶助弱勢團體、推動環保教育等，面對這次疫情，也和地方社區站一起，力挺醫護，為第一線的醫護人員提供防護和照護物資。