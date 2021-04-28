〈財報〉德儀首季財報告捷 股價卻不同調

類比及數位 IC 設計與製造龍頭德儀 (TXN-US) 周二（27 日）公布第一季財報，受惠電視與個人電腦等電子產品需求強勁，營收與獲利優於分析師預期，並公布第二季強勁的財測，但卻未反應在股價上，當日收盤小跌 0.6% 至每股 190.21 美元。

Q2 財測

營收：41.3 億至 44.7 億美元 vs. 41.6 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

每股獲利（EPS）：1.68 至 1.92 美元 vs. 1.68 美元（FactSet 預估）

德儀公布第二季的銷售預測，顯示晶片供應吃緊損害德儀在市場穩定需求下交付產品的能力。

市場期待德儀會發布更樂觀的財測，德儀投資人關係主管 Dave Pahl 強調未來仍是強勁的一季，因庫存水準低於公司目標，產品交貨期也延長。

德儀有 80% 以上的生產都在內部完成，目前正在努力提高產能，並實現年產能穩定提升目標。

德儀財務長 Rafael Lizardi 在電話會議上表示，需求仍舊持續強勁且超越供應速度。

Q1 (3 月 31 日止) 財報關鍵數據

營收：42.9 億美元 vs. 39.9 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

營業利益：19.4 億美元

淨利：17.5 億美元

每股獲利（EPS）：1.87 美元 vs. 1.58 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

德儀董事長、總裁兼執行長鄧普頓（Rich Templeton）表示，由於工業、汽車、個人電子產品強勁需求，公司營收較去年同期成長 29%。

鄧普頓說：「過去 12 個月的營運現金流為 71 億美元，再次表明我們商業模式的實力。同期的現金流為 63 億美元，占收入的 41%。反映我們產品組合的品質，以及我們製造戰略的效益，其中包括生產 300 毫米類比 IC 的獲利。」

部門概況