彭博：蘋果正探索更大尺寸iPad 有望幾年內上市

據《彭博》最新一期 Power On 通訊，記者 Mark Gurman 爆料，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮為消費者提供更大尺寸的 iPad Pro 機型，大平板機型可能會在幾年內上市。

自產品首次發布以來，蘋果最大的平板電腦一直是 12.9 英吋 iPad Pro。Gurman 表示，他由相關人員處得知，蘋果的工程師和設計師正在探索更大的 iPad，最早可能在幾年後上市。

他表示，由於蘋果目前規畫的 2022 年 iPad Pro，是以 11 吋及 12.9 吋 iPad Pro 進行調整，所以加大尺寸的 iPad Pro，不太可能在明年推出。

更大尺寸的 iPad Pro，可能進一步模糊這一平板與 MacBook Pro 之間的界限，後者最多有 16 英吋螢幕。無論如何，Gurman 認為，蘋果最終需要在 iPad Pro 上允許 Mac 應用，和類似 Mac 的多工處理，並對應用窗口進行更靈活的安排。

除了加大尺寸之外，據稱蘋果正在測試一款新的 iPad Pro，它將使用玻璃背面，與 iPhone 12 的造型保持一致，還可能支持無線充電，將於 2022 年發布。