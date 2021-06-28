〈房產〉新北捷運橋和站聯開案招商 擬興建16層捷運辦公大樓

為加速推動新北環狀線沿線站區土地開發，新北捷運局今 (28) 日下午辦理橋和站土地聯開案說明會，橋和站聯開案預估興建投資額約 6.35 億元，可興建地上 16 層、地下 3 層，總樓地板面積 4500 坪的捷運辦公大樓。

新北捷運局指出，捷運橋和站土地聯開案將於 8 月公告徵求投資人，明年 5 月順利簽約後，2024 年可開工，預估總銷 16.41 億元，開發完成可挹注捷運建設自償性經費約 4 億元。

新北捷運局副局長林耀長表示，橋和站位於中和區板南路上，周邊除了好市多大賣場，同時鄰近華隆紡織、大洋塑膠兩大開發基地，深具發展潛力。

橋和站土地開發基地面積約 505 坪，將接續車站出入口由地上 6 層開始興建，預估可興建地上 16 層、地下 3 層，總樓地板面積約 4500 坪的捷運辦公大樓。預計將於 111 年 2 月就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容，以及承諾地主最低分配比例綜合評選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

林耀長進一步指出，捷運橋和站原委託台北市府代辦開發，因 2019 年公告招商無人投標而流標，2020 年底移還新北市府開發後，檢討招商機制，將原本以價格標為決標基準，改成規格標與價格標各占一半，也為開發建議書規格及承諾地主最低分配比例皆同時占有權重的綜合評選制，以吸引優質廠商投標。