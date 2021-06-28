日本NTT與NEC聯手在德國推動5G業務

根據《日本經濟新聞》28 日 (週一) 報導，日本電信業龍頭 NTT(9432-JP) 與隸屬同集團的 NTT Data(9613-JP) 及同業 NEC(6701-JP) 在同 (28) 日宣布，他們將聯手建構企業導向的 5G 系統、於全球市場推動業務。另一方面，NTT Data 位在德國的辦公室也將與當地客戶合作，目標活用 5G 技術來進行解決方案的研發。

NTT 與 NEC 在 2020 年 6 月的時候，於資本業務方面締結合作關係，共同進行 O-RAN 規格的基地台研發、好讓不同廠商的通訊設備能進行互通。並在 NTT Data 的德國據點設置合乎 O-RAN 規格的 5G 基地台，除了用於性能展示、另一方面也用來確認研發出的各項應用是否有滿足客戶所需。

在一開始，會先鎖定歐洲汽車相關產業來展開業務。而在那之後，則打算進軍包含美國在內的全球市場，要把業務推往汽車及製造業之外的領域。

另根據《日本經濟新聞》本 (6) 月 15 日的報導內容，日本 NEC 及美國戴爾科技 (Dell Technologies)(DELL-US) 等幾家公司的 5G O-RAN 設備，被英國大型跨國電信公司伏德風集團 (Vodafone Group) 選為英國國內使用的 5G 設備供應商。而這也是 NEC 的 5G 設備出口到日本以外國家的頭一個例子。