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NEC助攻氣象局建置東部海纜觀測系統 爭取地震預警黃金10秒鐘

鉅亨網新聞中心
NEC助攻氣象局建置東部海纜觀測系統 爭取地震預警黃金10秒鐘。(示意圖：AFP)
NEC助攻氣象局建置東部海纜觀測系統 爭取地震預警黃金10秒鐘。(示意圖：AFP)
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東部海纜地震NEC台灣預警

為協助交通部中央氣象局提升地震與海嘯預警能力，NEC 台灣今 (4) 日宣布，《台灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統》建置計畫，已於去年 12 月正式啟用，舖設海纜總長達 620 公里，可讓地震預警提早 10 秒，海嘯預警則可提前 20 至 30 分鐘。

NEC 台灣指出，本計畫在去年 7 月完成海纜舖設及地震與海嘯觀測系統安裝，10 月中完成運轉測試，12 月正式啟用，從宜蘭外海延伸到屏東縣枋山，海纜總長 620 公里。

NEC 台灣表示，將有助於氣象局在台灣東部海域發生地震時，爭取 10 秒以上的預警時間，並為沿海地區創造 20 到 30 分鐘以上的海嘯預警時間，提升國內預警防災能力，大眾運輸系統捷運與高鐵可有更多寶貴時間減速，有效降低生命財產損害，也提高對社會安全的保護。

NEC 集團因具備光纖傳輸設備、海底光纖中繼器、海底電纜等製造能力，能提供海洋狀況調查與線路設計、海底電纜系統的安裝與舖設，以及從訓練到交貨的全方位解決方案。

NEC 此次所佈建的海纜長度達 620 公里，安裝深度最深處達水下 5800 公尺海床，整體路線從宜蘭外海一路綿延穿梭經過花蓮、台東至屏東外海，再上岸接入屏東枋山的海纜陸上監測站。

NEC 台灣總經理賴佳怡表示，很高興能為台灣強震監測及東部近海海嘯預警水準，再次建立另一個歷史性的里程碑。NEC 集團已投入世界各地海底電纜專案超過 40 年以上，舖設的海底電纜超過 25 萬公里，長度可以繞地球 6 圈。秉持多年累積的技術與經驗，NEC 將持續為改善台灣地震監測效率而貢獻心力。
 

中央氣象局臺灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統第三期海底纜線布建範圍。
中央氣象局臺灣東部海域地震與海嘯海纜觀測系統第三期海底纜線布建範圍。