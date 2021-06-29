App Store本月銷售意外強勁 大摩料蘋果新一季財報將超預期

摩根士丹利 (大摩) 週一 (27 日) 的一份報告顯示，蘋果 App Store 本月銷售成長強勁，預估蘋果新一季財報表現將超乎華爾街預期。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 在上週的一份研究報告中預計，iPhone、Mac 和 iPad 需求強勁推動下，蘋果新一季財報營收將優於華爾街預期，週一 (27 日) Katy Huberty 以不同的角度切入，再度釋出蘋果利多報告。

Katy Huberty 先前下調了對本季 (4 月至 6 月) 的蘋果服務營收的預測，因為上一季 App Store 淨營收成長放緩，然而，隨著本季經濟解封和消費者行為回歸正常化，App Store 服務營收正在穩步增長。

本季經濟解封和消費者行為回歸正常化，App Store 服務營收正在穩步增長 (圖片：AFP)

Katy Huberty 寫道：「App Store 在 6 月 1 日至 22 日期間成長了 18%，較我先前預測高出近 5%。」

App Store 業務已成為蘋果的一個重要成長領域，目前 App Store 約佔蘋果服務總營收的 40%，這提高 Huberty 預測的重要性。

Katy Huberty 提到，從 5 月份開始，全球十個最大市場中的 8 個 App Store 營收成長正在加速。許多早些時候受到疫情打擊的市場似乎也出現實質性加速，包括中國、台灣、日本和韓國。

目前華爾街普遍預估，蘋果 2021 財年第三季財報 (即 2021 自然年第二季財報) 服務營收約為 162 億美元，但 Katy Huberty 認為這個數字沒有考量到 App Store 營收加速的情況。

Katy Huberty 寫道：「考量到這個因素，我們更加確信，蘋果新一季財報表現很可能會超過華爾街普遍預期。」

Huberty 維持蘋果目標價為 162 美元，維持蘋果的增持 (Overweight) 股票評級。

截稿前，蘋果股價 (AAPL-US) 上漲 1.43%，暫報每股 135.02 美元。