〈美股早盤〉美股漲跌不一 道瓊跌逾150點 標普那指喜攀新高

美股周一 (28 日) 漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌逾 150 點或 0.4％，上周漲勢落後的科技股領軍，帶動那斯達克綜合指數漲 0.56%，再登歷史新高，標普 500 指數開盤創新高後小幅回落，截稿前跌 0.05%，費半漲 1.4％。

FAANG 漲跌不一。截稿前，臉書 (FB-US) 漲 0.7%，蘋果 (AAPL-US) 漲 1.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.9％，Netflix(NFLX-US) 跌 0.2％，Alphabet(GOOGL-US) 跌 0.3％。

標普 500 指數上周五 (25 日) 收於歷史新高，寫下 2 月以來的單周最佳表現。自 5 月中旬以來，在經濟復甦、財政刺激等因素推動，股價持續走高。

不過，近期歐洲疫情再拉警報，為防堵傳播力極強的 Delta 變種病毒，葡萄牙、西班牙和德國紛紛發布新一輪旅遊限制，為即將到來的旅遊旺季與歐洲經濟再添陰霾。

美國總統拜登 (Joe Biden) 上周四 (24 日) 與兩黨議員就約 1 兆美元的基建方案達成協議後，曾傳出總統要求國會通過民主黨額外提出的支出法案，否則也不會簽署兩黨協商後基建方案，對此，拜登周六 (26 日) 澄清並非此意，將全力推進協商後法案。

截稿前，10 年期美債殖利率回落至 1.499％。

投資人本周關注焦點在於周五 (2 日) 的 6 月非農就業報告。市場預計，6 月非農新增就業人數將達 69.5 萬人，超越 5 月的 55.9 萬人，失業率將降至 5.7%。

截至台北時間周一 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 150.65 點或 - 0.44%，暫報 34283.19 點

那斯達克綜合指數上漲 80.49 點或 0.56%，暫報 14440.76 點

標普 500 指數下跌 2.18 點或 - 0.05%，暫報 4278.52 點

費半上漲 45.27 點或 1.40%，暫報 3286.76 點

台積電 ADR 上漲 1.17% 至每股 117.89 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.499%

紐約輕原油下跌 0.54% 至每桶 73.65 美元

布蘭特原油下跌 0.55% 至每桶 75.76 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1779.50 美元

美元指數上漲 0.05% 至 91.89 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.41％，至 674.64 美元。

中國監管當局上周宣布，因汽車駕駛輔助系統存在安全問題，特斯拉自中國中國召回近 29 輛電動車，包含在上海生產的近 25 輛 Model 3 和 Model Y，以及在美國生產的 3.6 萬輛 Model 3。

波音 (BA-US) 早盤下跌 2.03％，至 243.33 美元。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 表示，受限於飛行控制軟體與數據不足等問題，最快 2023 年中期才會對波音新型客機 777X 展開飛機認證作業。

嬌生 (JNJ-US) 早盤上漲 0.13％，至 164.44 美元。

嬌生同意支付 2.3 億美元，與紐約州就鴉片藥物爭端達成和解，未來嬌生將全面退出鴉片藥物業務。和解協議包含解決嬌生在紐約州面臨的鴉片藥物相關訴訟，並允許嬌生分 9 年時間支付和解金，若紐約州立法設立鴉片類藥物和解基金，嬌生恐需在第一年多支付 3000 萬美元。

過去 10 年內，全美共超過 50 萬人因使用鴉片藥物過量而死亡，嬌生在內等藥廠遭多州政府指控過度開藥，導致藥物濫用情況嚴峻。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布達拉斯 Fed 6 月製造業活動指數，預期 32.5，前值 34.9

華爾街分析：

Global X ETFs 高級副總裁兼研究與戰略主管 Jay Jacobs 認為，5-6 月初的趨勢動能相對較少，如今終於出現足以推動市場發展的催化劑，除了 Fed 暗示的政策動向外，拜登與國會兩黨達成的基建法案將持續推動市場。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 首席策略師 Frank Øland 則稱，經濟復甦依舊是條漫漫長路，雖然強勁的增長力道仍在，但巔峰的增長勢頭或許已經結束，因此，後續的經濟數據可能不會那麼令人印象深刻，這也是一個問題。

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 表示，若基金經理保持信心，認為通膨加劇的情況終將平息，債券殖利率處於相對低水平，股市的優異表現有望繼續維持。