〈美股熱門股〉Intellia基因編輯藥物利多飆50% 郵輪股受病毒干擾全盤盡墨

Intellia 基因編輯藥物有望治療重症，飆漲 50.21%

生物技術公司 Intellia Therapeutics(NTLA-US) 與合作製藥公司 Regeneron(REGN-US) 周一（29 日）共同宣布其基因編輯藥物治療致命重症有正面進展後，股價飆漲 50.21% 至每股 133.43 美元，改寫 52 周新高。

在 Intellia Therapeutics 上周六公布試驗數據後，RBC 加拿大皇家銀行（RBC）分析師 Luca Issi 在周末的一份報告上寫道，該公司日前提供的數據是給股價的一記全壘打。Truist 的 Joon Lee 將該股目標價上調一倍，從 80 美元升至 160 美元。

此外，Issi 也表示，隨著 Intellia 的基因編輯技術「去風險」後，預估會有大批散戶蜂擁買進該公司股票，以及其競爭對手生技公司 CRISPR Therapeutics(CRSP-US) 與臨床藥物公司 Editas Medicine(EDIT-US)。果不其然，該兩檔股票在周一分別跟著上漲 6.39% 與 5.04%

病毒警報尚未解除，郵輪股盡墨

皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 在傳出兩名年輕人測出新冠病毒陽性反應，影響周一股價下跌 6.47% 至每股 83.45 美元，嘉年華郵輪 (CCL-US)、挪威郵輪 (NCLH-US) 也分別跌深 7.04% 與 6.09%。

瑞銀在與皇家加勒比郵輪高層會面後，重申對該公司買入評等，分析師 Robin Farley 表示，雖然該公司高層並未透露，但與 2019 年相比，無論是否享有未來郵輪抵用額（Future cruise Credits），郵輪票價都將提高。

本月初時，美國美國疾病管制與預防中心（CDC）批准可搭載 2,500 名乘客的「迪士尼夢想號」（Disney Dream）從 6 月 29 至 7 月 1 日在卡納維拉爾港口進行為期 3 天 2 夜的試航，然而部分乘客病毒檢測出現陽性反應，儘管在最後確認為陰性，但仍將試航活動延期，導致迪士尼 (DIS-US) 周一股價收盤下跌 1% 至每股 176.57 美元。

Nvidia 收購 Arm 獲多家晶片廠支持，勁揚 5.01%

Nvidia(NVDA-US) 以天價 400 億美元收購 Arm 獲聯發科 (2454-TW)、博通 (AVGO-US)、邁威爾 (MRVL-US) 等晶片廠支持後，周一股價勁揚 5.01% 至每股 799.4 美元，盤中一度突破 800 美元。

花旗集團分析師 Atif Malik 表示，這一消息是 Nvidia 向收購案邁出的一大步，英國很可能會批准軟銀出售 Arm，因為輝達已公開表示將加大對英國 Arm 的投資。不過花旗也認為，交易批准最大障礙會是中國，中國不太可能支持一筆可能影響中國晶片供應鏈的交易。

花旗也表示，如果 Nvidia 能找到一種方法讓 Arm 中國部門做為一個獨立實體，且不使用任何 GPU/AI IP，就有可能同時獲得美、中兩國監管機構的同意。花旗給予 Nvidia 買入評等，目標價訂在 720 美元。