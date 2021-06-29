女股神執掌的ARK申請成立比特幣ETF 搶當美國第一 

長期看多比特幣的「女股神」伍德（Cathie Wood）的方舟投資（ARK Invest）繼買進概念股後更進一步，周一（28 日）向美國證券交易委員會（SEC）申請成立一檔比特幣 ETF，成為申請在美國成立比特幣 ETF 的最新一例

根據周一提交的申請文件，方舟投資申請成立名為「ARK 21Shares」的比特幣 ETF，代號為 ARKB，數字 21 可能呼應加密貨幣之父中本聰決定的比特幣供給量上限 2,100 萬枚。

被譽為女股神的伍德長期買進比特幣相關股票，例如 Coinbase（COIN-US）是旗艦基金 ARKK 前十大持股，Grayscale Bitcoin Trust 也是 ARK Next Generation Internet ETF(代號為 GBTC) 前十大持股。

不含方舟在內，美國迄今已有至少八家業者提出申請，但 SEC 對此持保留態度。

SEC 上周延後公布是否批准全美第一檔比特幣 ETF 上市，是 4 月迄今第二度延後裁定 VanEck 比特幣產品的申請案，此外，SEC 主席 Gary Gensler 最近表示，應對加密貨幣交易所平台加強監管，以提升投資人保障。

比特幣正面臨 3 萬美元保衛戰，最近幾周價格徘徊在 3.4 萬美元，從 4 月將近 6.3 萬美元的高點腰斬。

同時，方舟投資旗下各主動管理型 ETF 最近逐漸擺脫春季的低潮，ARKK 從 5 月 13 日迄今上漲逾 30%，所有基金平均漲幅 22%。

方舟投資坦言比特幣價格波動風險大，在申請文件中表示：「比特幣市場價值無關某個特定公司、政府或資產，而是取決於比特幣網路未來價值的預期、交易數量和整體使用情況，這代表比特幣價值本身具有極高的投機性質，導致較大的波動性。本基金投資人可能因為比特幣價格，歷經大賺、大跌或市場震盪。」