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華爾街紛紛宣布加發股利、恢復回購 大摩盤後跳漲近4%  

鉅亨網編譯余曉惠
華爾街紛紛宣布加發股利、恢復回購 大摩盤後跳漲近4%    (圖:AFP)
華爾街紛紛宣布加發股利、恢復回購 大摩盤後跳漲近4%    (圖:AFP)
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美國聯準會 (Fed) 取消華爾街配息和回購股票限制後，多家大銀行紛紛在盤後宣布新的配息及庫藏股計畫，摩根士丹利 (大摩) 周一 (28 日) 盤後宣布將把季度股利提高一倍，並且新執行 120 億美元的庫藏股計畫，股價盤後跳漲 3.7%。

摩根士丹利 (JPM-US) 從第 3 季起將把股利提高至 70 美分，並於 2022 年 6 月前買回多達 120 億美元自家股票。

摩根士丹利的資本計畫是大型銀行中最積極者之一，規模更大的對手如摩根大通 (JPM-US)，周一也宣布將加發股利 11% 至每股 1 美元，執行 180 億美元庫藏股。美國銀行 (BAC-US) 第 3 季起把股利提高 17% 至 21 美分，並回購 250 億美元股票。

高盛 (GS-US) 擬把股利提高 60% 至每股 2 美元，富國銀行 (WFC-US) 股利研議提高一倍至每股 20 美分，不過兩者的計畫尚待董事會批准。富國銀是去年唯一在 Fed 壓力測試中被要求削減股利的大型銀行，因此提高配息已在市場意料中。

花旗 (C-US) 則透過聲明表示，公司尚未承諾加碼配息，而且不同於其他銀行，花旗表示今年將提高提高資本緩衝，意味著資本回饋能力將受限，花旗盤後股價挫跌近 1%。

高盛盤後勁揚逾 1%，摩根大通、富國銀行小漲 0.2%。

大摩執行長高曼 (James Gorman) 說：「摩根士丹利過去幾年大量累積額外資本，現在擁有的資本緩衝在業界已是數一數二高。董事會的決議反映我們將重新設定資本基礎，以符合公司對商業模式轉型的需求。」

Fed 在疫情期間限制銀行配息和回購股票，以建立資本緩衝因應金融危機，年初曾預告 6 月底有望解禁，上周五拍板。

有分析師表示，提高配息的利多可能已經反映在銀行股股價上，但另有一派表示，提高股東回饋依然是有利股價上揚的因素。

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