銀行壓力測試將揭曉 華爾街1300億美元股利、庫藏股蓄勢待發

美國聯準會 (Fed) 將在周四發表年度壓力測試結果，分析師預測，華爾街大銀行將有好表現，從 7 月開始實施庫藏股和發放股利，規模上看 1300 億美元。

分析師表示，美國大銀行在去年疫情期間面臨比壓力測試更嚴苛的實體經濟挑戰，仍能安然度過，加上低利率和政府支持措施幫助抑制貸款損失，預料將能在今年的壓力測試交出好表現。

Fed 今年 3 月曾表示，如果在 6 月壓力測試中，銀行證明自己有能力達到最低資本要求，將解除大多數銀行剩餘的限制措施。

Compass Point Research & Trading 政策研究主管 Issac Boltansky 說：「銀行在危機到來時擁有充足資本，並在政策中發揮重要角色，現在似乎將給予股東有意義的資本回饋。」

KBW 銀行指數今年上漲約 25%，跑贏標普 500 同期 13% 漲幅，部分原因就是預期銀行將輕鬆通過壓力測試。

Evercore ISI 分析師 Glenn Schorr 預估，在 7 月起的 12 個月裡，六大銀行在股票回購和股利發放的金額將是獲利的 1.22 倍，比同期多了一倍以上。Schorr 還預估，六大銀行未來四季發放的股利將增加 660 億美元，達到 1300 億美元。

這六大銀行分別是美銀 (BAC-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US)、富國銀行 (WFC-US)。

美國去年遇到疫情爆發、經濟低迷，不只祭出緊急監管援助、限制銀行發放資本，還在 2020 年額外進行兩次壓力測試。

廣義來說，今年的壓力測試比疫情爆發前設計的最嚴峻情境還要嚴格，但低於去年 12 月的測試。以失業率為例，疫情爆發前假設的失業率最高可達 10%，去年 12 月那場測試為 12.75%，2021 年測試設定為 10.75%。

Cowen Washington 研究集團分析師 Jaret Seiberg 說：「未來的壓力在於如何讓壓力測試變得更困難。」