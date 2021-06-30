泡沫破裂！木材價格6月狂跌42% 單月表現逾40年最慘

隨著木材供應增加、投機降溫以及住房需求放緩，木材期貨 6 月迄今已大跌 42%，寫下 1978 年以來最糟糕的一個月，今年迄今的巨大泡沫已經破裂。

隨著美國疫情趨緩，防疫限制逐步放寬，民眾花在裝修自家房屋的時間越來越少，5 月初達到天價的木材價格長達數月的瘋狂漲勢也隨之冷卻。

木材價格在 5 月 7 日達到高峰時，曾創下每千板呎 1670.5 美元的歷史新高，較去年 4 月疫情時的低點高出 6 倍之多，如今木材價格年內已跌 13%，且即將邁向連續 6 周下滑。

高盛 (Goldman Sachs) 分析師周二表示，考慮到木材在內部分商品價格飆漲帶來的衝擊，消費者開始對一些家居修繕項目感到遲疑。

Commonwealth Financial Network 首席資訊長 Brad McMillan 則稱，木材價格下滑反映出供需失衡的狀況不會持續下去，隨著供應商重新回歸，缺貨問題將與通膨一同散去，這種情況似乎先發生在木材上，之後也會在其他投入品浮現。

供應短缺加上修繕需求激增，導致今年木材價格暴漲。全國房屋建築商協會 (National Association of Home Builders,NAHB) 數據顯示，上述情況一度導致獨戶新屋 (single-family home) 均價暴漲近 3.6 萬美元。

與此同時，有越來越多買家對於當前的高房價感到卻步，房地產市場逐漸浮現退燒跡象。周三 (30 日) 稍早數據顯示，美國上周抵押貸款需求下滑 6.9％，創下 1 年多來最低水平，購屋抵押貸款申請數也減少 5%。