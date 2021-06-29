新南向佈局再下一城 台新銀泰國曼谷辦事處正式開業

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行近年來配合政府新南向政策積極海外佈局，去 (2020) 年 8 月獲泰國中央銀行核准設立曼谷辦事處後，今 (29) 日宣布，台新銀行泰國曼谷辦事處在曼谷南沙吞路上的 AIA Sathorn Tower 正式開業。

沙吞區是曼谷黃金地段及核心商業區 (CBD)，匯集諸多著名跨國企業、各國領事館及國際學校等，亦是金融業聚集的主要區域，如盤谷銀行、渣打、摩根大通、法國巴黎銀行、中國銀行等金融機構的總行或子行皆設立於此，亦有多家台資銀行於此區設立辦事處。

台新銀表示，泰國地理位置優越，且經濟穩定發展，金融市場具開發潛力，為區域全面經濟夥伴關係成員之一，未來在發展經濟上具相關成長空間；加上台灣政府新南向政策推動計畫中，以全方位發展與東協、南亞及紐澳等國家的關係，促進區域交流發展與合作，因此決議前進泰國。

台新銀指出，泰國現正積極推動泰國 4.0，包含經濟、智慧產業等各方面等提供相當優惠政策，大幅提昇台商在泰業務發展意願，可共同參與泰國經濟成長。

據統計資料顯示，泰國台商已逾 5000 家，且台泰關係往來密切，經貿合作漸入佳境，為此，台新曼谷辦事處未來將協助總行進行當地業務市場調查、經貿資訊及法規搜集等，同時更將深入了解客戶需求，協助客戶與台新各海外分行往來溝通，服務對象除了台商及華人企業外，也將包含當地企業及駐泰跨國公司。

台新銀行近幾年積極海外市場佈局，除了今日開業的泰國曼谷辦事處，也設有香港分行、新加坡分行、日本東京分行以及澳洲布里斯本分行等 4 家海外分行，同時設有越南胡志明市、緬甸仰光及中國上海辦事處。

此外，台新銀馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處現正加快進行開業前準備中，同時越南隆安分行亦積極籌設中。未來將持續海外據點佈局。

今日台新銀的曼谷辦事處開業，因泰國當地疫情影響，未舉辦開幕慶祝儀式，不過，仍有諸多貴賓，如駐泰國臺北經濟文化辦事處林啟驊主任、泰國臺灣商會聯合總會郭修敏總會長，以及泰國當地金融同業，親臨辦事處祝賀。