健喬吸入器可治療新冠醫院急拉貨 下半年展望轉樂觀

英國牛津大學研究發現，治療氣喘的吸入式藥物布地奈德 (Budesonide)，有助加速新冠肺炎患者康復，健喬 (4114-TW) 為國內唯一吸入劑型生產製造商，加上呼吸道產品需求強勁、新品上架，下半年營運從保守轉為樂觀，5 月業績已年增近 3 成，6 月可望持續成長年增逾 4 成。

健喬以呼吸道產品營收比重最高超過 3 成，其次心血管約占 2 成，由於新冠確診者持續增加，帶動呼吸道產品拉貨力道強勁，5、 6 月營收成長力道轉強。

此外，由於去年醫院備貨量大、墊高基期，原預期下半年營運較為保守，不過在吸入式藥物布地奈德受到國際關注、其他呼吸道品項如愛克痰訂單湧入，以及引進韓國製藥公司 5 項產品，鋪貨量逐步放大，下半年營運轉樂觀，部分品項備貨量更達 2022 年。

新英格蘭醫學雜誌指出，布地奈德屬於類固醇，具有抗發炎及免疫調節的療效，該成分做成的吸入型藥物用於新冠高危險群時，可下降重症與呼吸衰竭機率。目前英國已將布地奈德列為新冠確診者的居家使用藥物。

健喬表示，吸入型類固醇主要透過呼吸道調控，對全身副作用較低，孕婦也可以使用，因此吸入型藥物優勢下，有望抑制新冠疫情，並改善罹病後恢復期的氣道影響。

健喬為國內唯一具有吸入劑型的生產製造與技術平台藥廠，鎖定呼吸道用藥發展，其中，含有布地奈德成分的定量吸入劑產品 Duasma，已在台灣、東南亞、中美洲等國家上市，看好醫藥界關注布地奈德下，將挹注集團呼吸道產品營收。

健喬表示，定量噴霧吸入製劑技術門檻高，世界吸入劑市場競爭對手，需求量卻居高不下，據研調機構統計，吸入劑市場規模約 330 億美元，2030 年上看 560 億美元，其中美國市場占整體 66%。