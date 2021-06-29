OECD推動數位稅 鎖定年營收超過230億美元企業

經濟合作開發組織 (OECD) 將在 6 月 30 日到 7 月 1 日舉行線上會議，日經亞洲報導，根據 OECD 提交給 140 個國家的數位稅草案，將對年營收至少 200 億歐元 (239 億美元)、利潤率 10% 以上的公司課稅。

OECD 正在協調將近 140 國和經濟體的稅務談判，討論訂定跨境數位服務稅和避免稅基遭侵蝕，包括全球最低企業稅率，目標在 7 月 9-10 日的 G20 財金首長會議上達成協議並簽署。

目前企業多半依據工廠、商店或實體營運所在地被課稅，但大型科技公司透過網路在世界各地提供服務，並無大規模實體據點，在法律上想對他們課稅一直是挑戰。這些企業主要是美國大型科技公司，如 Google(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US)。

G7 財長已在 6 月初同意支持數位稅門檻，對總部設在海外的跨國企業收入課稅達成共識，鎖定約 100 家企業，並對利潤率超過 10% 的部分課徵 20% 稅。

舉例來說，如果企業利潤率為 15%，超出的 5% 適用 20% 稅率，這些所得稅收依據營收所在地分給相關國家，但實際如何分配還需討論，可能按照每個市場的用戶人數和獲利劃分。

亞馬遜最新財報顯示利潤率低於 10%，但獲利豐厚的 AWS 雲端事業可能是例外。

一些國家可能呼籲 OECD 把特定產業排除在新稅制外，如金融業和大宗商品，細節同樣尚待討論。

除了數位稅，OECD 也正在討論全球最低企業稅率，G7 成員國支持課徵至少 15%，但一些低稅率的新興經濟體大多反對。