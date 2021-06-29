進泰與客戶達成新交貨協議 6月營收可望改寫歷史新高

中國大陸鹽田港因為廣東省爆發新一波新冠肺炎疫情，造成塞港情況，進泰電子 (3465-TW) 與美系客戶達成新的交貨協議，有助出貨表現，預估 6 月營收將達 3 億元以上創新高，單月逼近第一季的一半。

進泰 5 月營收 2.77 億元，為歷史單月次高，在市場需求強勁帶動下，客戶端持續拉貨，第二季前兩個月營收已達 4.94 億元，預估第二季進入需求旺季，加上美系客戶全力協助，並以提供本身自有保稅倉庫倉位協助進倉，讓進泰的產品出貨得以認列營收，

市場估，進泰與客戶端合作解決出貨、營收認列及生產端資金周轉新模式，可望帶動 6 月營收業績表現突破 3 億元大關，第二季營收以 8 億元再創新高，較首季 6 億元成長 33.33%。

進入第三季，進泰也將步入出貨旺季，由於改變出貨與營收認列方式，第三季營收將續創新高。不過，進泰主管指出，即使客戶提供保稅倉位讓進泰出貨，但客戶倉位空間有極限，未來還是要指望鹽田港塞港問題可以獲得解決，才是根本解決之道。

會計師張陳浩指出，進泰與客戶端改變雙方易條件的狀況來看，應屬雙方合意，不涉及會計準則改變的問題。

進泰生產電子音訊產品，目前在東莞協力廠仍處於滿載生產狀況，進泰投資 2000 萬美元設立的越南北寧省安風工業區內新廠，基地面積 2 萬坪，規劃興建 1.2 萬坪的廠房及生產線，預計第 4 季進入量產，但目前手邊的燃眉之急，則在於解決在華南生產的產品交貨及營收認列問題。

進泰 2021 年第一季稅後純益 1.4 億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益達 4.35 元。