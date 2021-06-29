〈MWC登場〉友訊發表新5G企業專網及智慧家庭解決方案

2021 年世界行動通訊大會 (MWC 2021) 在西班牙巴塞隆納登場，網通品牌 D-Link 友訊 (2332-TW) 也順勢發表最新 5G 企業專網創新技術及智慧家庭解決方案，鎖定疫情帶動的企業數位轉型及家庭聯網需求。

友訊表示，在企業面臨 COVID-19 疫情衝擊、極需數位轉型時，D-Link 5G 企業專網可針對特定商業需求，部署大規模 IoT 物聯網環境，透過高頻寬、低延遲的 5G 高速連網，讓企業更迅速、便利地管理其設備。

另外，全球行動網路業者也可結合 D-Link 5G 企業專網，為企業提供語音、視訊、資料庫和 IoT 設備管理等服務；製造行業也能透過 D-Link 的 5G 企業專網技術，蒐集並即時上傳設備生產數據，進而提升企業產能及效率。

除了企業客戶外，友訊也發表一系列智慧家庭解決方案，主要針對後疫情時期下長期居家辦公、遠距上課的需求，整合 5G、AI 人工智慧、Wi-Fi 6 等技術，提升居家上網的順暢度。

友訊表示，目前最新的 5G/LTE 戶外 CPE 機種提供 Gigabit 等級的網速，能支援如 8K 電視高畫質影音、AR/VR 實境電玩遊戲等多設備同時連網，加上可彈性安裝特性，能廣泛應用在居家及企業環境。