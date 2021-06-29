宏達電醫療事業攜手彰基 打造混合門診

宏達電 (2498-TW) 今 (29) 日宣布，旗下健康醫療事業部 DeepQ 再度與彰化基督教醫院合作，升級 LINE 聊天機器人「蘭醫師」，整合線上視訊診療功能，打造實地、視訊、電話三合一混合門診。

另外，宏達電董事會今日也決議，股東會時間改至 7 月 20 日舉行，地點在新店彭園會館，為降低群聚感染風險，股東會防疫措施將符合金管會標準。

宏達電表示，蘭醫師是由 DeepQ 團隊，透過醫療使用者經驗 (mUX,) 及人工智慧技術 (AI) 進行開發，利用互動對話方式，啟動串連醫療照護，提供就醫前、中、後不同階段的醫療照護服務。彰基從 2019 年導入至今，已服務超過 2.3 萬人。

宏達電 DeepQ 與彰基合作的視訊診療功能，整合院內掛號系統，讓醫生能在原本門診中穿插視訊診療，有效管控時間並實現現場、視訊、電話三合一混合門診，此外，醫生無需安裝額外軟體，只要透過手機瀏覽器，即可使用具備資訊安全保護機制的視訊功能，同時提供全程自動錄影和一鍵式健保卡拍照功能。

彰基院長陳穆寬表示，配合健保署開放通訊診療，醫院提供多元就醫方式，降低患者出門的風險，同時維持必需的醫療，另外，病情穩定的複診患者可撥打諮詢專線，由專人評估健康狀況及醫療需求後，協助約診及安排看診時間，約診資訊同步更新於患者的蘭醫師 LineBot 帳號中。