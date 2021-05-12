〈宏達電拚VR〉鎖定高階企業客戶 挹注毛利率再攀升

宏達電 (2498-TW) 鎖定高階企業客戶推出兩款新品，亞太區總經理黃昭穎表示，全球大型企業對 VR 需求急增，為解決過去資安疑慮，推出完整的軟硬體解決方案，由於毛利相對高，有助未來毛利率持續攀升。

黃昭穎指出，隨著疫情推升企業對遠距協作、遠距溝通需求增加，已有許多企業透過 VR，將散布在各地的員工集結在虛擬環境討論公事、設計產品等，不過，部分企業想導入 VR 設備，卻礙於資安疑慮而縮手。

宏達電看準企業痛點，今年推出商用 VR 一體機 VIVE Focus 3，除硬體設備升級外，也整合全球多家內容開發商，提供客制化內容服務，此外，該設備提供控制管理平台，企業可透過自家 IT 控管所有帳號設備，排除資安疑慮。

黃昭穎表示，VIVE Focus 3 結合全方位商用解決方案，企業可快速導入，另一款新品 VIVE Pro 2 鎖定高品質用戶、VR 專業使用者，如設計業、醫療業等。

宏達電目前企業客戶領域涵蓋航太、公共安全、醫療、教育、製造，客戶包括愛迪達、英特爾、BMW、迪士尼等，黃昭穎指出，美國、歐洲、中國、亞洲等地區客戶，初步對 VIVE Focus 3 有提出升級需求。

黃昭穎透露，由於此次推出完整的軟硬體解決方案，鎖定高階客戶，加上軟體毛利相對佳，預期產品銷售後，有助毛利率持續提升。