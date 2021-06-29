〈美股早盤〉銀行股氣勢如虹 道瓊開盤漲逾170點 標普再締新高

美股周二 (29 日) 開盤震盪後走高，受銀行股驅動，道瓊工業指數開盤漲逾 170 點，漲幅隨後收斂於百點內，標普 500 指數漲 0.2%，再攀新高，那斯達克綜合指數與費半小幅開低後，截稿前回彈漲 0.08％和 0.3％。

在聯準會 (Fed) 取消配息和庫藏股限制後，大型銀行紛紛宣布增發股利，摩根士丹利 (大摩)(MS-US) 更宣布 Q3 股利將翻倍，並執行最高 130 億美元的庫藏股。截稿前，大摩漲近 3％，高盛 (GS-US) 漲 1%、摩根大通 (小摩)(JPM-US) 漲 0.4%。

美國銀行 (BAC-US) 和富國銀行 (WFC-US) 則分別跌 0.4% 和 0.9%。

近期 Delta 變種病毒威脅加劇，德國、英國與葡萄牙在內歐洲國家，以及泰國、馬來西亞和澳洲等亞太國家紛紛祭出限制措施，積極防堵病毒蔓延，市場將繼續關注疫情是否再度干擾關鍵供應鏈，導致全球經濟復甦延後。

疫情拖累澳元等風險貨幣下跌，美元指數回彈至 92 上方，美元走強對金價形成阻力，周二跌逾 1 個月新低，月度跌幅寫下 4 年多來最大。

10 年期美債殖利率基本持穩，截稿前小幅升至 1.499％。

經濟數據面，供需不平衡繼續導致美國房價居高不下，4 月 S&P/Case-Shiller 全國房價指數年增 14.6%，寫下 30 多年來最高，20 大城房價指數與 10 大城房價指數分別年增 14.9 和 14.4%，也突破多年高點。

在美國聯邦法院駁回反壟斷訴訟後，臉書 (FB-US) 市值重返 1 兆美元，周二開盤小跌 0.2％。遭瑞銀調降目標價後，特斯拉截稿前跌近 1％。

截至台北時間周二 (29 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 153.04 點或 0.45%，暫報 34436.31 點

那斯達克綜合指數上漲 11.22 點或 0.08%，暫報 14511.73 點

標普 500 指數上漲 8.48 點或 0.20%，暫報 4299.09 點

費半上漲 10.26 點或 0.31%，暫報 3333.40 點

台積電 ADR 下跌 0.45% 至每股 119.07 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.499%

紐約輕原油上漲 0.74% 至每桶 73.45 美元

布蘭特原油上漲 0.67% 至每桶 75.18 美元

黃金下跌 1.47% 至每盎司 1754.50 美元

美元指數上漲 0.34% 至 92.185 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

臉書 (FB-US) 早盤下跌 0.18％，至 355.01 美元。

美國聯邦法院周一 (28 日) 駁回聯邦貿易委員會 (FTC) 與多州檢察長對臉書的反壟斷訴訟，稱 FTC 提供證據不足以證明臉書在市場上擁有支配能力。上述訴訟案指控，臉書在 2012 年和 2014 年收購 Instagram 和 WhatsApp 的行動扼殺了產業競爭。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.58％，至 243.75 美元。

隨著航空旅遊需求復甦，美國聯合航空 (UAL-US) 宣布向波音訂購 200 架 737 Max，包含 150 架 737 Max 10 以及 50 架 737 Max 8。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.83％，至 682.99 美元。

瑞銀 (UBS) 周二將特斯拉目標價自 730 美元，下調至 660 美元，稱隨著與歐美同業間的競爭加劇，特斯拉在中國電動車市場的領先優勢恐縮小。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年增率報 14.9％，前值 13.4%

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 全國房價指數年增率報 14.6％，前值 13.3%

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年增幅寫 2005 年 11 月以來最大 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 6 月諮商會消費者信心指數，預期 119.0，前值 117.2

華爾街分析：

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示，6 月利率會議後，市場對 Fed 轉鷹的擔憂情緒再起，但觀察過去幾天的各項評論，市場已對 Fed 重拾信心，相信 Fed 還不會採取干涉行動，股市將繼續朝好的方向前進。

隨著經濟復甦漸趨成熟，Gaffney 認為，由成長股向價值股的類股輪動將再次發生，一些周期性類股也將再度獲得市場青睞。

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 首席策略師 Marko Kolanovic 則稱，Delta 變種病毒已成通貨再膨脹的潛在威脅，考慮到已開發經濟體在疫苗接種方面取得的進展，經濟上的衝擊可能有限，至於在接種率較低落的國家，可能造成復甦延後的問題。

CoreLogic 副首席經濟學家 Selma Hepp 表示，因抵押貸款利率相對優惠，加上家庭收入持續增長，使房貸支付額與家庭收入比率保持低位，儘管房價漲幅達到新高，但價格下跌的風險已遠低於疫情前與 2006 年夏季的水平。