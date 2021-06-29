歐元區6月經濟景氣指數續增 創21年來新高

根據歐盟委員會在週二 (29 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 6 月經濟景氣指數飆升至 21 年來的新高，主要受惠於新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗接種速度加快，商業活動進一步重新開放，以及所有經濟部門的樂觀指數改善，尤其是零售和服務業。

數據顯示，歐元區 6 月經濟景氣指數從 5 月份的 114.5 上升至 117.9，超過市場預期的 116.5，並創 21 年來的新高。

占歐元區 GDP 的三分之二以上的服務業景氣指數也變得更樂觀，從 11.3 升至 17.9 點，遠超市場預期的 14.8。工業景氣指數則由前值的 11.5，續升至 12.7，再創新高，也高於市場預期的 12.1。零售業景氣指數從 0.5 上升至 4.5。

另一方面，歐元區今年 6 月消費者信心指數終值為 - 3.3，高於前值的 - 5.1，創下 2018 年 1 月以來新高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著需求激增，歐元區經濟正以 15 年來未見的速度蓬勃發展，復甦從製造業擴展到服務業，尤其是面向消費者的企業。」

Williamson 說道：「歐洲和全球經濟好轉，意味著企業正在努力滿足需求，原料和勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，不可避免地在未來幾個月內對通膨造成進一步上行壓力。」

不過，歐洲央行認為通膨飆升會是暫時的，並表示將維持寬鬆貨幣政策，因為明年初物價增長的動能將會消退，未來幾年通膨可能仍將低於目標。