〈台幣〉交投偏淡區間整理 微升收27.908元

台股今 (29) 日成交爆出近 6000 億元巨量，盤中改寫歷史新高，但台北匯市交投相對較淡，在出口商與外資操作相互抵消下，新台幣兌美元走勢呈區間整理格局，終場微升 0.2 分，收在 27.908 元，台北外匯市場成交值 8.85 億美元。

台股今天早盤漲逾百點，衝上 17713 點歷史新高，但季底結帳賣壓浮現，指數拉回平盤附近，收在 17598 點，三大法人合計賣超 142.7 億元，其中，外資終止連 4 買，大砍 146 億元。

出口商月底持續拋匯，外商銀也進場買美元，在兩股力道僵持下，新台幣兌美元匯價呈現區間震盪，最高來到 27.85 元、最低 27.908 元，變動不大，終場收 27.908 元，升 0.2 分，台北外匯市場成交值 8.85 億美元，元太外匯市場成交值 4.22 億元。

明天是 6 月、第 2 季最後一個交易日，匯銀人士認為，出口商仍有拋匯的壓力，此外，投資人也關注美國周五即將公布的 6 月非農就業數據，以及美國聯準會對於通膨的看法，預料美元短線表現偏強，但台幣也沒有大幅走貶的理由。

美元指數 28 日小幅上漲，來到 91.8882，歐元、英鎊等主要貨幣變動不大。觀察亞幣表現，根據央行統計，新台幣、人民幣兌美元均微升 0.01%，韓元、菲律賓幣分別升值 0.16%、0.23%，新加坡幣及日圓則相對走貶。就今年來看，台幣仍以升值 2.15% 穩居最強亞幣寶座。