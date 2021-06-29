股東會解禁室內外人數放寬 8/16起可視訊輔助開股東會 

股東會 7 月解禁在即，因應疫情原本規定室內僅限 5 人以下，但許多公司反映場地不易尋找，因此金管會今 (29) 日放寬實體股東會場地的容留人數，改為各室內不得 20 人以上、各室外不得 40 人以上，7 月開始即適用；此外，集保積極研議線上視訊機制，宣布今 (2021) 年 8 月 16 日至 8 月 31 日間召開股東會的公司，在符合一定條件下，可以採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

據統計，1968 家的上市櫃公司 (含興櫃) 中，決定 7 月召開的有 734 家，8 月的有 120 家，還有過半公司尚未決定股東會召開日期，金管會證期局長張振山表示，疫情 3 級警戒下，並兼顧防疫需求，原本規定最多只能室內 4 人、室外 9 人，其餘人流限以備用場地因應，但最近有許多公司反映場地不易尋找，因此決議放寬實體股東會場地的容留人數為各室內不得 20 人以上，各室外不得 40 人以上。

集保公司總經理朱漢強表示，經集保統計，去年共有 1968 家上市櫃公司 (含興櫃)，百人以上參加股東會的公司只占 2%，60-100 人則占 5%、60 人以下占 93%。

張振山表示，各公司並應遵守指揮中心所訂防疫措施及相關指引，金管會並已督導集保公司將強化防疫措施訂於「因應疫情 3 級警戒召開股東會防疫作業指引」。

除了放寬人容限制，張振山表示，疫情期間外界一直有利用數位化技術輔助股東會召開的建言，參考立法院相關委員建議、並考量國內股東會制度現況，經跨部會協商，金管會在報請疫情指揮中心同意後，宣布自 8 月 16 日至 8 月 31 日間，除可召開實體股東會外，符合一定條件的公開發行公司，可以採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會。

張振山說明，考量視訊輔助方式是今年首次施行，系統設計不宜複雜，我國又有出席門檻、累積投票制、臨時動議及委託書規則等問題，與其他國家的制度及國情較為不同，故公司仍然都要召開實體股東會、再以視訊輔助。

為何以 8/16 做為開始適用的分水嶺？張振山表示，集保中心因推動電子投票平台多年，制度運行順暢，故決議採用集保公司提供視訊平台，但考慮因應防疫需要並兼顧股東會可以順利召開，集保中心需要時間準備及系統建置。

據統計，目前擬在 8 月上半月召開的公司有 65 家，後半月的 55 家就可以選擇視訊輔助。若已經決議在 7 月召開的公司，想改以視訊輔助，只要符合公司法規定，在開會 15 天前通知股東，也都能再度公告更改日期。

考量公司為因應疫情變化，可能有需重新召開董事會決議變更開會方式或日期等情形，且因公開發行公司股東人數眾多，如重新印製紙本通知，需耗費時間與額外成本，不符節能減碳精神，且恐於郵務寄送過程中增加染疫風險，故將公司原須於股東會開會日 15 日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告之規定，修正為公司應於公開資訊觀測站重大訊息公告，並於股東會專區增列股東會相關更新資訊。

另鼓勵各公司、股務代理機構及證券商於其網站配合設置專區公告，並透過證券商下單 APP、集保 e 存摺推播等管道，使股東能藉由多元化管道得知股東會最新訊息。

不過，股東會若想要以視訊輔助，除了限定 8/16 之後召開的股東會以外，且應符合三大條件：

1、股東常會無董事監察人選舉議案，或就算有董事監察人選舉議案，但其候選人人數未超過應選席次。

2、股東常會未有解任董事或監察人議案（經營權之爭）。

3、未上市或未在證券商營業處所買賣的公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

上述是各公司該注意的角度，若以股東角度來說，考量國際上召開視訊股東會多無開放股東可以提臨時動議、及股東會議案修正，故想要以視訊方式參與股東會的股東，應事先向公司登記，並同意放棄提出行使臨時動議及原議案修正案的投票，及同意放棄參與實體股東會。

至於以電子投票股東參與視訊部分，集保中心總經理朱漢強表示，考量系統穩定性，及提高尚未行使表決權的股東以視訊參與股東會的順暢性，已以電子方式行使表決權的股東，因已計入股東會出席數及表決權數，故不得再以視訊方式參與股東會，但是仍可以出席實體股東會發言，且集保公司將於指引中明訂，公司應提供股東會前的提問管道及公司回應方式，以保障股東權益。