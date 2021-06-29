富邦(香港)行政總裁由鍾國強接任 並兼任富邦金資深顧問

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦銀行 (香港) 董事會今 (29) 日宣布，委任鍾國強為富邦銀行行政總裁兼董事總經理，接替正式榮休的李永鴻。鍾國強亦將兼任富邦金控資深顧問及經營委員會成員，藉以參與發展及執行富邦金控的大中華業務策略，此等委任將於 2021 年 7 月 1 日起生效。

鍾國強在香港及海外銀行業積逾 30 年的深厚資歷，在加入富邦 (香港) 前，於桑坦德銀行擔任亞太區環球銀行及企業融資部總監，亦曾於花旗銀行工作多年，在香港及台灣擔任多個要職，其間更出任花旗銀行台灣有限公司的董事會成員。

富邦銀行 (香港) 主席蔡明忠表示，歡迎鍾國強加盟富邦銀行，他是一位資深銀行家，擁有廣泛的銀行經驗及商業背景，曾在聲譽卓着的金融機構出任多個高級管理職位，深諳銀行業務發展及管理之道。

蔡明忠進一步表示，為貫徹富邦金控成為亞洲一流的金融機構的發展願景，期望進一步深耕富邦銀行在香港的業務，並積極拓展大灣區市場，憑藉鍾國強卓越的往績及豐富經驗，深信於其履新後，將帶領富邦銀行團隊落實發展願景和計劃，並透過實體銀行與虛擬銀行服務的無縫結合，竭力為客戶提供全面且多元化的金融服務。