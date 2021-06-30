滴滴IPO價定14美元 週三上市 分析師喊買：最快本季就實現獲利！

中國線上叫車公司滴滴出行為今年規模最大 IPO 之一，大西洋證券分析師 Xiao Ai 發布其追蹤報告，給予「加碼」評級，目標價為 25 美元。

滴滴出行 (DIDI-US) 以每股 14 美元出售 2.88 億股，為其 13 至 14 美元價格區間的最高點。此回發行代表該公司 7200 萬股 A​​ 類普通股。經過此回發行，該公司預期擁有約 11 億股 A​​ 類普通股在外流通，另有 1.17 億股具有超級投票權的 B 類股。

以每股 14 美元計算，這家「東方 Uber」在完全稀釋的基礎上價值約 730 億美元。滴滴的股票預計將於週三 (30 日) 在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為 DIDI。

Xiao 研究報告指出，滴滴以 80% 以上的市佔率在中國共享乘車市場享有主導地位，擁有多年成長和同業中最豐厚的利潤，且短期內應該能在後新冠疫情時代的經濟復甦中受益。

Xiao 認為，到 2024 年底前，中國行動方面的支出金額將以複合年增率 19% 成長，達到接近 900 億美元。她預期今年滴滴的總交易價值將提升 39%，接著到 2024 年底前每年平均增長 20%。

她寫道，「在中國城市人口和可支配收入持續擴張的支撐下，我們看到具有吸引力的增長潛力，因為中國線上叫車服務的滲透率只和美國一樣水準，但其人口密度更大和汽車普及率較低，所以在結構上中國市場更具吸引力。」

Xiao 指出，雖然滴滴的核心行動業務利潤強勁，但在國際市場、共享單車、城內貨運和團購方面的投資而出現虧損，儘管如此，仍看到滴滴在國際市場實現長期盈利的途徑。

滴滴在巴西、墨西哥、澳大利亞和日本等地開展業務，也已為購買服務籌資，將其持股比率降至 33%。

她認為滴滴可以在 2022 年實現營業獲利，甚至可能最快本季就實現。