美國消費者信心創16個月新高 房價加速升溫

由於經濟重啟階段就業市場樂觀情緒升溫，抵銷對通膨上升的擔憂，美國 6 月消費者信心指數攀升到去年 2 月以來新高，標普 / Case-​Shiller 4 月房價指數比去年同期成長 14.9%，創 2005 年 12 月以來最大漲幅。

此外標普 / Case-​Shiller 房價指數比去年同期成長 14.9%，繼 3 月的 13.4% 的成長後，創下 2005 年 12 月以來最大漲幅。

美國經濟諮商會（The Conference Board）周二（29 日）最新調查顯示，6 月消費信心指數從 5 月的 120.0 攀升至 127.3，改寫去年 2 月以來新高。此前路透調查經濟學者的預估為 119.0。

調查顯示，市場對市場對汽車與家用電器等耐久財需求良好，暗示第二季結束時經濟動能強勁。

消費者也熱衷購屋，顯示在供應滯緩，將繼續助長房價漲勢。此外美國民眾計畫下半年國內度假人數不少，預估能提振服務需求，刺激消費支出。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國經濟學家 Oren Klachkin 表示，未來疫情感染程度降低，就業反彈與儲蓄增加將提振消費者信心，推動消費者在夏季以極快的速度消費。他說：「消費者被關在家 1 年多之後，還有許多事情值得高興。」

消費者信心指數調查更加重視正穩步復甦的勞動市場。目前美國已有超過 1.5 億人完整接種新冠疫苗，為全面重啟經濟創造良好條件。

該調查基於消費者對當前商業與勞動力市場狀況評估得出的現狀指數，從上月的 148.7 升至 157.7。消費者預期指數從 100.9 升至 107.0，該指數呈現消費者對收入、商業與勞力市場狀況的短期展望。

消費者對未來 12 個月的通膨預期，從上個月的 6.5% 升至 6.7%。

美國股市走高，標普 500 指數連 4 個交易日創下歷史新高。美元兌一籃子貨幣升值。美國公債價格下跌。

就業機會多但缺工情形嚴重

美國經濟諮商會調查得出的勞動市場差異指數在 6 月升至 43.5，該指數調查受訪者對就業機會多寡的看法，不僅高於 5 月的 36.9，也是 2000 年以來最高水準。

差異指數也與勞工部密切關注的就業報告中的失業率相關，該指數的上升，對周五（7 月 2 日）將公布的 6 月非農就業報告是個好兆頭。目前約有 930 萬個職位空缺。

FWDBONDS 分析師 Chris Rupkey 表示，如果消費者判斷正確，周五的非農就業報告將非農就業將新增 100 萬個職缺。

據路透的經濟學者調查，6 月非農就業人口預估增加 69 萬人，5 月為增加 55.9 萬人。失業率預計將從 5.8% 降至 5.7%，儘管就業率成長回升，但缺工情形仍阻礙企業擴大招聘。

美國缺工情形歸咎於大方的失業救濟金，包括政府每周發放 300 美元的補貼。也由於在疫情期間關閉的照護與托兒中心尚未重新開放，家中必須有人照顧幼兒而無法工作，也成缺工原因之一。

與 5 月相比，預計本月會有更多消費者打算在下半年購屋、買車與家電。這顯示出即使消費轉向航空旅遊、餐飲與酒店住宿等服務，對所謂的耐久財需求仍會保持強勁。

經濟學家預估，本季消費者支出將再次出現兩位數成長，使經濟以約 10% 的年增率成長。第一季國內生產毛額（GDP）成長 6.4%。

房市出現泡沫？專家：情況未必如此

美國加速上漲的房價正在抑制房屋銷售，可能限制房產市場對本季 GDP 貢獻。在疫情期間，抵押貸款利率處於歷史低點，居家辦公型態的轉變也推動住房需求。由於供應鏈瓶頸，其他經濟領域也面臨著短缺與高價。

周二公布的另一份報告顯示，4 月的標普 / Case-​Shiller 20 大城市房價指數 (S&P／ Case-Shiller Home Prices Indices) 比去年同期上漲 14.9%，是 2005 年 12 月以來最大漲幅，大於 3 月的 13.4% 增幅。

另一份報告也證實房價飆升，聯邦住宅金融管理局（FHFA）的房價指數自 3 月上漲 14.0% 之後，4 月再漲 15.7%，漲幅寫新高。

經濟學家認為，房地產不會出現泡沫化的現象，因為房地產價格激增主要是供需失調造成，而不是類似於引發 2008 年全球金融危機的不良放貸行為。

Credit Union National Association 的資深分析師 Jordan van Rijn 表示，大家都關心房市是否存在泡沫，但在結構性的因素如現有房屋供應減少、材料與勞力短缺、材料成本上漲等作用下，情況未必如此。