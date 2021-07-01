〈台股盤前〉資金回流電金傳齊揚 Q3大盤續攻靠電子股比重回升

台股在資金回流，電金傳同步點火多頭帶動下，推升指數站上歷史新高收在 17755.46 點，傳產續強、電子科技業進入傳統旺季雙引擎拉抬下，如果電子交易量能增加，或可推升指數繼續上攻。

台股昨 (30) 日收半年線、季線、月線，在外資回頭買超，拉抬指數持續向上挺進，但主要仍以傳產為主，包括鋼鐵、航運仍續掌多頭大旗，而電子與金融也在買單敲進下，臨門一腳激勵指數翻揚。

保德信高成長基金經理人葉獻文認為，在科技與傳產帶動下，台股下半年還有表現空間可期，尤其看好第 4 季消費旺季題材，但盤面仍將持續快速輪動格局。

葉獻文說，目前盤勢雖仍由傳產主導，但下半年即將邁入電子傳統旺季，包括非電與電子族群都有表現空間，其中非電可聚焦消費類股，特別是與美歐市場解封後銷售動能轉強的食衣住行類股為優先。

至於科技股方面，在下半年科技股傳統旺季帶動下加上需求不減，如果資金從傳產回流，將帶動另一波電子股漲勢，進而推升大盤走揚。

從法人布局動態或許也可窺見端倪，以投信來說，近期交易日買超標的多鎖定中小型電子股，預期在旺季效應、買盤敲進加持下，可望帶動電子股回神，成為拉抬盤勢上攻的關鍵。

