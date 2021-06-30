〈BDI創11年高〉Q3期貨運價維持正價差 下半年市況續熱

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 3418 點，一周來漲幅近 10%，是 2010 年 6 月中旬以來首次突破 3400 點，其中，BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 回升至 4000 點，隨著第三季期貨運價維持正價差，遠期市場日租金價格已飆上 4 萬美元，下半年散裝市況值得樂觀期待。

BCI 指數與鐵礦砂需求連動性最大，海岬型現貨日租金在 5 月衝上 4.48 萬美元、創 2010 年以來新高點，近來略見回落，不過，第二季現貨日租金平均仍達 3.09 萬美元，而近 2 日 BCI 指數再度反彈至 4000 點上，顯示運價有續漲之勢，有望朝 5 月中旬的前高邁進。

海運諮詢機構 Clarksons 最新預估，今年中國鐵礦砂進口量持平，巴西出口量增加 10%，澳洲出口量成長 2%，全球鐵礦砂需求全年成長 3%；而對於煤礦，中國進口量下滑 5%，澳洲出口量增加 2%，印尼出口量增加 7%，而全球海運量預估成長 5%。

另一方面，據 IHSMarkit 統計，今年 10-40 萬噸級新船預計交付 103 艘，噸位淨成長 3.5%，明年再交付 46 艘，不過，老舊船舶也陸續淘汰，去年 10-40 萬噸級散裝輪拆船數量已高達 56 艘，今年預計拆解 30-40 艘。

整體來看，2019 年 BDI 的平均指數 1353 點，2020 年更只有 1066 點，但在需求成長，供給增速緩和的激勵下，上半年 BDI 平均約為 2221 點，整體供需正持續朝正向發展。