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派對要結束了？匯豐：市場將變得更加棘手

鉅亨網編譯羅昀玫
派對要結束了？匯豐：市場將變得更加棘手。(圖片：AFP)
派對要結束了？匯豐：市場將變得更加棘手。(圖片：AFP)
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受惠於各國疫苗施打普及化、寬鬆財政與貨幣政策的支持，全球經濟逐漸復甦當中，匯豐銀行策略師週三 (30 日) 提出警告，幾乎所有資產的預期報酬率都有所下滑，預計市場將變得更加棘手。

第二季最後一個交易日前，美股標普季漲幅約達 8%，連續第五季走揚，累計漲幅達驚人的 66%，美債殖利率不斷上升之下，象徵無風險的投資收益也越來越好，似乎不利於大型科技股的情況下，那指本季已漲 10%，連續第五季上漲，累計漲幅高達 89%。

匯豐 (HSBC) 全球策略長 Joseph Little 週三 (30 日) 稱，宏觀經濟和市場正在發生重要的轉變，美國、中國和大多數亞洲工業國家似乎都過了成長高峰，不僅美國聯準會 (Fed) 正在討論縮減購債，亞洲國家也是如此。

Joseph Little 不認為多頭派對會持續更長時間，他表示：「對市場來說，這可能意味著事情變得有點棘手。」

Joseph Little 回顧歷史來看，在經濟周期的擴張階段，獲利仍然不錯，但估值擴張開始放緩，而聯準會 (Fed) 最新利率會議後，美債殖利率曲線急遽趨平，這是又一個跡象顯示，再通膨交易 (reflation trade) 確實來到了盡頭。

Joseph Little 稱，放眼來看幾乎所有資產的預期報酬率都有所下滑，現實一點，商業週期的下一階段，利潤將開始面臨挑戰和壓力，預測即將到來的財報季現在特別重要，因為這將成為市場走向的驅動力。

Joseph Little 仍押注美股為首選投資資產，但建議投資應偏重於價值型股票，尤其是南亞股市，這些地區可能會從全球經濟復甦擴大和疫苗推出中受惠。

工業金屬、木材等原物料、基礎建設債權投資、中國公債等也是 Joseph Little 推薦的投資標的。

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