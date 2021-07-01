英歐「香腸戰爭」暫時停火！歐盟同意將北愛冷凍肉品寬限期延長3個月

歐盟周三 (30 日) 同意將部分冷凍肉類產品的運輸寬限期延長 3 個月，允許英國將冷凍香腸或肉品運送至北愛爾蘭，隨著「香腸戰爭」(sausage war)停火，英歐緊張局勢暫時獲得緩解。

此外，歐盟還同意讓英國藥品、導盲犬進入北愛爾蘭，並允許北愛爾蘭司機在持現有保險文件情況下入境愛爾蘭。

《北愛爾蘭議定書》(Northern Ireland protocol) 將北愛爾蘭劃定在歐盟單一市場內，代表英國貨物入境前，必須依法進行檢查和管制。

隨著《北愛爾蘭議定書》即將在 6 月 30 日生效，在歐盟食品安全法的限制下，北愛爾蘭將無法進口來自第三國的冷凍香腸及肉餡，包含英國。

歐盟委員會表示，這 3 個月應該就是最終寬限期，也是超市建立肉品供應，或英國接受歐盟統一食安標準的最後期限，這將為英國免除八成的檢查程序。

負責脫歐事務的英國代表佛羅斯特 (David Frost) 則透過聲明表示，議定書必須以務實、符合比例的方式運作。

佛羅斯特稱，在議定書的運作下，冷凍肉品僅為眾多問題之中的一小部分，雙方仍須積極尋找解決方案，就永久方案達成共識。