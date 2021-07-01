臉書測試IG大改版 與抖音競爭升溫

臉書 (FB-US) 旗下 Instagram(IG) 主管周三 (30 日) 宣布，將開始在使用者動態主頁面上，以全螢幕顯示平台推薦的影片，跳脫目前主要以正方形呈現圖片的格式，進一步與中國短影音平台抖音直接競爭。

IG 主管 Adam Mosseri 透露，未來幾個月，用戶將在動態消息的頁面看到全螢幕影片，包括用戶未追蹤、但獲得平台推薦的影片，「我們將不再是以正方形呈現圖片的照片分享應用程式」

他說：「我們將試驗，看看如何進一步擁抱影音內容，將提供全螢幕、沉浸式、富娛樂性，以行動裝置為優先的影片。未來幾個月，大家會看到我們做很多嘗試。」

Mosseri 特別提到抖音和 Google(GOOGL-US) 的 YouTube，「坦白說，市場現在競爭激烈。抖音很大，YouTube 規模更大，而後面還有很多新興平台在追趕。」

IG 去年 8 月推出的短影片 Reels，用戶可以邀請朋友共同創作，使用擴增實境 (AR) 功能，和抖音受歡迎的短影片十分神似。

臉書另於周二發表電子報訂閱服務，名為「Bulletin」(布告欄)。布告欄將是一個獨立於臉書的網站，與臉書簽約的網紅可向訂戶推出電子報，並收取訂閱費用。臉書表示，2023 年之後才會從電子報收抽成費。