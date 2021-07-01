美光將猶他李海廠售予德儀 以聚焦CXL技術研發

記憶體大廠美光 (MU-US) 周三 (30 日) 宣布已達成最終協議，將把猶他州李海的晶圓廠出售給德州儀器 (TXN-US)，預估此次處分利益約 15 億美元，今年下半年可望完成交易。

美光表示，李海晶圓廠處分利益包括 9 億美元德儀的現金，以及約 6 億美元的廠房設備資產價值。目前美光已出售其中一些資產，並將保留其餘資產重新部署到其他廠房或出售給其他買家。

美光的李海廠還擁有一支具備先進半導體製造各方面專業知識的高技術團隊。德儀將在收購後為所有李海專業團隊成員提供職缺，並打算在該廠部署自家的技術，預計該交易將在今年底前完成。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示：「美光李海廠在技術創新和先進半導體製造方面有著悠久的歷史，德州儀器是業內領導者，且重視李海技術團隊以及該廠提供的技術部署能力。」

德儀執行長 Rich Templeton 則表示，李海廠的投資是德儀長期產能規畫的一部分，預計未來該廠收購後將能提高該公司的產能。

美光今年 3 月便曾有意出售李海廠，並計劃終止 3D XPoint 技術的生產，為資料中心尋求新記憶體解決方案，專注加速 CXL 記憶體產品問世。CXL 提供運算、記憶體儲存之間的高性能連接，能滿足 AI 和數據分析的效能需求。

李海廠先前是美光和英特爾的合資公司，美光在 2019 年 10 月買下該廠。