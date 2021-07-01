羅賓漢錯誤消息誤導用戶 遭美國金融業監管局罰7,000萬美元

線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood）周三 (30 日) 遭美國金融業監管局（FINRA）以傳播誤導性或錯誤訊息，以及系統故障等「系統性監管失誤」為由罰款 7,000 萬美元，是當局有史以來開出最高的罰金。

羅賓漢既不承認也未否認 FINRA 指控，僅表示接受該監管機構調查處罰，並透過聲明表示將改善業務，安裝新的監管與通訊程式。

FINRA 調查發現，有數百萬個客戶曾收到羅賓漢發出的錯誤與誤導訊息，其中包括平台帳戶資金餘額、是否可以進行保證金交易等，使客戶蒙受逾 700 萬美元的損失。

FINRA 聲明表示，羅賓漢已與當局達成和解，同意支付 7,000 萬美元罰金，其中有 1,260 萬美元用來賠償數千名受害用戶，另外 5,700 萬美元作為罰款。

Mukasey french & Sklaroff 律師事務所的律師 Robert french 說，此次 FINRA 的處罰給出明確訊息：投資可以民主化、讓金融透明化，但就是不能走捷徑。他補充說，這次與 FINRA 的和解，對羅賓漢 IPO 來說應該是個好消息。

不過這並非羅賓漢首次被罰，去年 12 月該公司也遭美國證券交易委員會（SEC）指控多次在公司收入來源方面誤導消費者，開罰 6,500 萬美元。

遭孟格、巴菲特批評

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長「股神」巴菲特與副董事長孟格（Charlie Munger）日前受訪時，對羅賓漢持負面看法。

孟格表示，羅賓漢是「偽裝成體面生意的賭場」，並直指羅賓漢的交易並非免手續費，只是藏在交易中而已，「這是一個骯髒、聲名狼藉的行為」。

巴菲特也表示，羅賓漢不會鼓勵用戶購買低成本的指數基金，相反的只會教人如何交易選擇權。

其實羅賓漢與巴菲特、孟格的樑子早在今年 2 月結下，羅賓漢當時曾表示，對孟格將散戶投資人比做「賽馬投注者」的言論感到失望，稱其過於菁英化。接著 5 月巴菲特又批評羅賓漢讓股市「賭場化」。

隨後羅賓漢反擊說：「大家已經厭倦了這兩個自以為是世界上唯一的投資行家。」