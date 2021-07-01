美元升+中國打壓 銅價6月慘摔8.6%

銅價 6 月累計下跌 8.6%，是去年 3 月來最糟單月表現，顯示美元走強和中國政策打壓的影響，無力回到 5 月觸及的歷史高點。

銅價在 5 月 10 日站上每噸 10,747.50 美元的空前新高，之後走勢欲振乏力，指標期貨價周三 (30 日) 在倫敦金屬交易所 (LME) 小漲 0.8% 至 9,410 美元。

銅價 6 月累計下跌 8.6%，第 2 季仍有 7% 漲幅，連續第五季上揚，儘管這是去年 3 月以來最小的季漲幅。

除了銅，大部分工業金屬的月線都收黑，僅鋅的單月行情得以上漲。至於第 2 季表現，從銅、鋁、鋅、錫、鉛到鎳，季線全面收高。

銅價之所以從 5 月的歷史高峰拉回，中國政策和美元升值是主要因素。北京當局承諾控制大宗商品價格後，已經釋出銅、鋁、錫的國家庫存，而追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，在 6 月累計上漲 2.7%，不利以美元計價的原物料。

獨立分析師 Robin Bhar 說，很多基金都脫手部位，削弱銅價的動能。他預測，銅價將在夏季結束後再次回升；夏季通常是市場銅需求疲弱的時期。

摩根士丹利則預測，接下來到年底，銅的均價約為每噸 9,000 美元。

Marex Spectron 大宗商品經紀商 Anna Stablum 說：「下一季要看世界各地的需求能否彌補中國趨緩的部分，而全球需求取決於疫情控制，以及供應鏈瓶頸是否改善。」

Stablum 認為，鋁價和鎳價表現可能相對突出，因鋁的供給受制於中國環保政策，而鎳的供給吃緊。

日本最大鎳冶煉廠住友金屬礦業公司表示，拜中國電動車買氣暢旺之賜，今年全球對用於電池的鎳原料需求將成長 18%。