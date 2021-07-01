柏承昆山廠完成向深交所送件IPO

PCB 廠柏承 (6141-TW) 昆山子公司赴深圳證交所上市案，趕在昨 (30) 日完成送件，昆山柏承赴大陸掛牌，已在 2 月底先行召開股東臨時會通過，送件時股本為人民幣 3.31 億元，柏承持股 90.85%。

柏承大陸昆山廠目前以 HDI 板生產為主，目前滿載生產，每月出貨量 35 萬呎，主要訂單來自大陸品牌手機廠；柏承為因應市場 HDI 製程 PCB 的高度需求，除在江蘇昆山廠的 HDI 產能外，轉投資新建的江蘇南通廬山廠施工工程也順利，新建南通廬山廠已完成土木工程，目前正在進行水電等管線工程，預估新產能將在今年 9 月分期開出。

柏承昆山廠過去仰賴韓系訂單，進行產品組合調整後，目前手機板、網通等應用比重都提升，除接獲中國手機品牌大廠小米訂單，也陸續取得新手機品牌客戶訂單，未來將加強布局利基型應用 PCB，如 CMOS、鏡頭等薄板市場及國際大廠無線耳機用軟硬結合板。

柏承受惠 HDI 及高階、高層數晶圓測試板訂單湧入，6 月營收可望維持 3.3 億元水準，有利推升第二季營收突破 10 億元大關，改寫 11 季以來新高。昆山柏承此深交所 IPO 申請案，主辦證券高大陸浙江證券。