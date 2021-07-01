〈房產〉預售屋仍是推案主流 北台灣上半年新成屋案量不及2成

市調機構統計，2021 年上半年預售屋建案數占整體建案數逾 7 成，新成屋建案數占比不到 3 成；以推案量計算，預售屋案量占比飆破 8 成，新成屋案量占比低於 2 成。

住展研發長何世昌表示，縱使「預售屋實價登錄 2.0」、「房地合一 2.0」於今年 7 月 1 日上路，但實際上預售屋仍是推案主流，而且比例還呈現逐年攀升趨勢。

住展統調查顯示，近年預售屋建案比例呈現逐年上升的趨勢；如以推案量計算，2019 年上半年預售屋案量占比僅約 59.8%，2020 年同期上升至 69.5％，今年同期更一舉突破 8 成至 82.9％，年增逾 13 個百分點。

預售屋案量比例逐年上揚，一方面是景氣復甦速度快，成屋來不及興建，導致成屋推案量與比例急降，另一關鍵在「景氣愈好，建商推預售意願愈高」。由於房市多頭時，消費者普遍看漲房價，進場意願上升，而建商等不及房子蓋好後才賣，為了搶食買氣便紛紛推搶預售屋，先建後售的建商因此成為少數。

在北台灣各縣市中，以台北市預售屋案量的占比最高；北市今年上半年總推案量約 1057 億元，其中預售屋案量為 942.2 億元、占比約 89.1%，而新成屋案量僅 114.85 億元、占比約 10.9%。

何世昌分析，台北市預售屋案量與成屋差距極為懸殊，主因除了與消費者對預售的接受度高之外，更與台北市針對建商課徵「囤房稅」息息相關。自從北市對成屋建案開徵囤房稅後，建商為了避開重稅遂陸續退出成屋市場，過去習慣推成屋的建商也改推預售，導致預售屋案量比例居高不下。

回顧北市今年上半年指標大案，例如文山區「元利森活莊園」、南港區「擎天森林」、信義區「玥隱信義」、內湖區「金矽谷 NO.25」等案，全都是預售案。展望下半年，將公開的指標案「大承」、「序東騰」、「宏國大道城 B 區」、「國泰悠陽」等案，也多是預售案，因此預料北市下半年預售屋案量比例仍難降低。

而未對成屋建案課徵囤房稅的新北市，成屋案量比例高出許多，對於有急迫性入住需求的購屋族而言，選擇性也較多。統計新北市今年上半年預售屋推案量為 2743.7 億元、占比約 52.7％；同期新成屋推案量為 1270 億元、占比約 46.3％。對於有急迫性入住需求的購屋族而言，新北市有較多的成屋案，選擇性也較多。

何世昌認為，雖然 7 月上路的新制對預售屋不利，再加上營造成本飆漲衝擊，部份建商改為「邊建邊售」或「先建後售」，預售案量占比也許會因新制稍微下降，但若疫情趨緩後買氣復甦，預售案為推案的主流態勢就不會改變。