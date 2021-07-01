富旺再加碼3.61億元雲林斗六獵地 將推總銷20億元住宅大樓

富旺國際 (6219-TW) 在雲林斗六當地再加碼獵地，近日砸下 3.61 億元購入斗六商業區建地 886.36 坪，將規劃轉興建住宅大樓，總銷上看 20 億元，預計明年第一季動工。

富旺主管表示，看好雲林未來科技工業區發展，帶動就業人口數量增加、週邊生活環境提升，新購入的斗六商業區土地將規劃為 24-32 坪格局的住宅大樓，總銷上看 20 億元，預計將於 2022 年第 1 季動土、2025 年完工。

富旺指出，雲林政府積極開發科技園區、推動交通建設，在水電充足的優質環境下，近年來吸引高科技企業相繼設廠進駐，未來人口紅利與就業需求不容小覷。

目前富旺雲林線上個案「匯幸福」、「幸福好好」、「雲科莊園」，與即將公開新案「國際園首」總銷達 23 億元，線上個案平均銷售率達 84%，銷售動能強勁。

富旺對 2021 年整體營運成長深具信心，總經理林宗毅表示：疫情過後，美國房地產正報復反彈，今年 4 月，各大都會區平均房價的全美房價指數較 2020 年同期大漲 14.6%，創下史上最高成長率。預期台灣隨著三級警戒逐步解封，將拉升房地產交易熱絡，市場需求持續暢旺，挹注業務營運正面。